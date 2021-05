IKEA no tirdzniecības atsauc HEROISK un TALRIKA traukus

Produktu drošība IKEA ir pirmajā vietā. Visas IKEA preces ir testētas un atbilst attiecināmajiem standartiem un tiesību aktu nosacījumiem. No pircējiem ir saņemta informācija par gadījumiem, kad HEROISK un TALRIKA šķīvji, bļodas un krūzes ir saplīsuši. Tāpēc ir nolemts drošības apsvērumu dēļ atsaukt šo kolekciju traukus no tirdzniecības, jo pastāv saplīšanas iespēja, un tas rada applaucēšanās risku, ja no trauka izlīst karsts šķidrums.



IKEA bērnu preces tiek pārbaudītas īpaši rūpīgi, un IKEA ir svarīgi, lai šo preču izstrādes, ražošanas un testēšanas procesā tiktu ievēroti visaugstākie standarti. Tāpēc ir pieņemts lēmums drošības apsvērumu dēļ atsaukt no tirdzniecības HEROISK un TALRIKA šķīvjus, bļodas un krūzes.

HEROISK un TALRIKA traukus var atdot atpakaļ jebkurā IKEA veikalā, saņemot atpakaļ pilnu pirkuma maksu. Atmaksai nav nepieciešams pirkuma čeks.

IKEA atvainojas par sagādātajām neērtībām.