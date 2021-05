IKEA visā pasaulē maina darbinieku uniformas; atsakās no XS - XL izmēru skalas

"Darbinieku apģērbs ir ne tikai viena no IKEA atpazīšanas zīmēm, bet arī pasaka daudz ko par mums. Uniformu valkā visi: gan augstākā līmeņa vadītāji, gan biroja, noliktavas un restorāna darbinieki. Tas ir veids kā mēs ikdienā jūtamies vienlīdzīgi un vienoti. Šajā apģērbā mēs esam daļa no lielās IKEA komandas, neatkarīgi no tā, kurā valstī vai nodaļā strādājam," stāsta IKEA Latvija vadītājs Pēteris Grīnbergs.

110 Foto 2018. gads. Simtiem cilvēku atvēršanas dienā šturmē IKEA veikalu Rīgā +106 Skatīties vairāk

Savukārt modes dizainere un stiliste Dace Krieviņa-Bahmane pārzina modes tendences un uzsver, ka uniforma ne vien atspoguļo uzņēmuma vērtības, bet arī nodod plašāku vēstījumu, kas arvien lielāku ievērību gūst visā pasaulē, proti, apzināties katra cilvēka unikalitāti.

"IKEA uniformas akcentē ne tikai uzņēmuma filozofiju, bet rada piederības sajūtu un kalpo kā vienojošs komandas elements. Tas, kas atšķir šīs uniformas no citām, ir ne tikai to skandināviskais raksturs, bet arī vienlīdzība pat attiecībā uz uniformu izmēru. Atsakoties no ierastās XS–XL izmēru skalas un vietā izmantojot apzīmējumus no C līdz Y, IKEA pievienojas mūsdienīgai pieejai, kuras pamatā ir katra individualitātes pieņemšana, pievēršot uzmanību atšķirīgām figūrām un tam, ka ikviena cilvēka ķermenis ir īpašs," paskaidro modes dizainere un stiliste.

Viņa piebilst, ka, veidojot jaunās IKEA uniformas, ir padomāts ne vien par funkcionalitāti, kas, protams, darba apģērbā ir pats svarīgākais, taču tas ir arī stilīgs un tik ērts, kā brīvā laika apģērbs.

Uniformas dizainu veidoja IKEA of Sweden apģērbu dizaineri. "Zilā un dzeltenā ir Zviedrijas karoga krāsas, kas simbolizē IKEA skandināvisko izcelsmi. Turklāt šīs krāsas ir piemērotas arī praktisku apsvērumu dēļ, jo veikala apmeklētāji dzeltenās drēbēs tērptus darbiniekus pamana jau no liela attāluma," papildina Pēteris Grīnbergs.