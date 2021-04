Pandēmijas laiku realitāte: ar "Michelin" zvaigznēm apbalvota pavāra burgers par 19,50 eiro

Viesnīcas menedžeris Roberts Peijers aģentūrai "Reuters" stāsta, ka viesnīcas pavāru komandai izdevās radīt unikālu burgeri. "Veids, kādā mēs to darām, veids, kā mēs to pasniedzam, veids, kā tas nonāk mājās, ļoti atšķiras no citiem burgeriem," viņš paskaidro.

Iepakošanas process, jo neko klātienē baudīt nedrīkst. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Varenais burgers maksā 19,50 eiro plus maksa par piegādi "Uber Eats" aplikācijā, un tas sastāv no augstvērtīgas 240 gramu liellopa gaļas kotletes, angļu bekona, franču maizītes, kā arī nogatavināta holandiešu siera, dārzeņiem un mājās gatavotas mērces.

"Uber Eats" aplikācijas lietotāji šo plašākām tautas masām pieejamo kulinārijas šedevru novērtējuši ar 4,8 ballēm no piecām.

Tiek cepta gaļa. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Lai arī ik nedēļu tiek veikti simtiem šī burgera pasūtījumu, nopelnītie līdzekļi tomēr nenosedz zaudējumus, ko nes darbības aizliegumi un ierobežojumi, kas teju visā pasaulē ieviesti ieilgušās Covid-19 pandēmijas dēļ.

Šefpavārs Sidnijs Šuts atklāj, ka perfekta burgera radīšana prasīja lielu izpētes darbu. Zīmīgi, ka miera laikos šefpavārs darbojas restorānā "Spectrum", kur šo ēdienu nemaz nepasniedz.

"Es biju mazliet satraucies. Vai viss izdosies? Vai viss būs labi?" Tam bija jābūt labākajam burgeram, kādu var nopirkt Amsterdamā... tam jābūt perfektam," savās sajūtās dalās pavārs.

Tagad viesnīcas vadība ir izvēles priekšā - saglabāt vai apglabāt šo nu jau cilvēku sirdis iekarojušo ēdienu.