Pircēji vēlas zemāku cenu rupjmaizei, svaigajai gaļai un piena produktiem

"Maxima Latvija" veiktā aptauja par iedzīvotāju vēlmēm produktu cenu samazināšanas jautājumos liecina, ka no gaļas izstrādājumiem par samazinātu cenu cilvēki visvairāk vēlētos iegādāties tieši svaigo gaļu (90%), no maizes un konditorejas izstrādājumiem – rupjmaizi (92%), savukārt no piena produktiem – sieru (81%) un biezpiena produktus (55%). Vairums respondentu (93%) atzīst, ka starp būtiskākajiem produktu izvēles kritērijiem ir atlaides un īpašas akcijas, taču vienlaikus cilvēkiem ir svarīgi iegādāties tieši savus iecienītākos produktus (79%).