Auto ziņas: Hyundai i20. Līdera cienīgs sniegums

Tie laiki, kad mazām mašīnām interjera dizains nebija svarīgs, sen jau ir aiz muguras. Jaunā i20 izaugsme pasvītrota ar pilnībā jaunu salona arhitektūru. Te gandrīz nekas nelīdzinās iepriekšējās paaudzes i20. Toties ne mazums paņemts no lielākiem un dārgākiem Hyundai. Desmit collu ekrāns parasto pulksteņu vietā ir standarts visiem i20, izņemot lēto Fresh, un tas pats attiecas uz panelī it kā ieaugušo astoņcollu centrālo ekrānu. Hyundai neapvainosies, ja bildīsit, ka tas viss drusku atgādina Mercedes. Ja neskaita mantojumā saņemot 1.2 atmosfērisko motoriņu ar nieka pieciem ātrumiem, jaunā i20 tehnika būvēta ap modernu trīscilindru turbomotoru. Tam var būt 100 vai 120 zirgspēku un septiņātrumu divsajūgs, kā tik ļoti pietrūka otrās paaudzes i20 debijā. Pat manuālā kārba te ir īpaša - ar drive by wire jeb elektronisko savienojumu parasto trosīšu vietā. Ar jauno i20 Hyundai cer uzrunāt ne tikai taupīgus autoparkus, bet arī privātos pircējus, kas gatavi tērēt naudu atšķirīgam auto. Ne velti desmit pamatkrāsām vēl pievienotas astoņas versijas ar melnu jumtu. LEDi te pārsvarā jau ir bāzē, tāpēc naudu var patērēt par green point salona apdari ar zaļiem akcentiem, navigācijas sistēmu ar Bluelink attālinātu uzraudzību un plašāku vadītāja asistentu kolekciju.

Secinājumi

Agrāk i20 bija izdevīgs un praktisks mazās klases auto ar garu garantiju. Jaunais arī ir tādas pats, kaut arī kļuvis dārgāks. Taču nu tas kļuvis arī smukāks un iekārojamāks, un noteikti arī modernāks. Var jau teikt, ka tūlīt nāks jaunais Polo vai vēl kāds cits un parādīs korejiešiem, kur "vēži ziemo". Tomēr nu man šķiet, ka i20 aizskrējis tik tālu, ka noķert to būs pagrūti.