Auto ziņas: Mini Countryman Cooper SE All4 apskats

Pusotra litra trīs cilindru benzīna turbodzinējs no Countryman Cooper papildināts ar elektromotoru un gaitas bateriju, kuras ietilpība no sākotnējām 7,7 kilovatstundām feislifta modelim palielināta līdz desmit, bet elektriskā sniedzamība no 55 līdz 61 kilometram. Sistēmas summārā jauda ir 220 zirgspēku.

“Uzraksts All4 uz durvīm liecina, ka šai automašīnai ir visu riteņu piedziņa. Taču ar to jāuzmanās, jo elektrificētajai versijai starp priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem nav mehāniskas saites. Aizmugurējos riteņus piedzen elektrība kā Lexus hibrīdos,” stāsta Normunds Avotiņš.

Viens no iemesliem, kāpēc viss spēka agregāts nav pieslēgts priekšējai asij, ir triviāls vietas trūkums. Taču rezultātā Mini jeb drīzāk jau BMW iznācis ļoti neparasts krosovers! Drošības pēc pārbaudījām hibrīda uzvedību 333 trasē. Būdams rados ar BMW, Countryman ļauj pilnībā atslēgt pretizslīdēšanas sistēmu. Un būdams kārtīgs Mini, tas no piektā stāva uzspļauj jaunmodīgajiem, bezsirdīgajiem "tačskrīniem". Viss, no iedarbināšanas līdz salona gaismām darbojas ar neatkārtojamiem aviācijas tipa tumbleriem.

Secinājumi

Pa pusei elektriskais Mini Countryman izrādījās interesants ne tikai tāpēc, ka ir pa pusei elektrisks. Automašīnā instalēti visai savādi braukšanas režīmi, kas padara dzīvi daudz krāsaināku. Vai par to visu gribētos maksāt 54 000 eiro, kas ir šī Mini pilnā cena, ir nākamais jautājums. Taču paturēsim prātā, ka Mini Countryman joprojām var iegādāties arī ar parastajiem, iekšdedzes dzinējiem, turklāt - arī ar dīzeļiem.