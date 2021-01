"Tet" investē 1,4 miljonu datu centru biznesā

"Izaicinājumiem pilnais 2020. gads skaidri parādīja IT risinājumu un ārpakalpojumu nozīmi uzņēmējdarbībā, ko arvien vairāk novērtē uzņēmumi Latvijā un visā pasaulē. Šo apliecina arī "Tet" datu centru un mākoņpakalpojumu2020. Gada apgrozījuma pieaugums par attiecīgi 4% un 10%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, neskatoties uz pandēmijas izraisīto krīzi. Šobrīd jau ir aizpildīti gandrīz 80% "Tet" datu centru resursu, tādēļ paplašinām vienu no datu centriem Rīgā. Lai nodrošinātu arvien pieaugošo pieprasījumu, projektu plānojam noslēgt vēl šogad, nodrošinot 60 papildu statnes," "Tet" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektora pienākumu izpildītājs Uldis Tatarčuks.



Paplašinātajā datu centrā "Tet" ieviesīs arī energoefektivitātes risinājumu, uzlabojot jaudas izmantošanas efektivitātes līmeni (PUE - Powerusageeffectiveness). "Eiropas Komisija ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam Eiropā esošajiem datu centriem kļūt klimatneitrāliem. Tāpēc, paplašinot datu centru, pievērsīsim īpašu uzmanību energoefektīvām dzesēšanas sistēmām ar pēc iespējas mazāko PUE līmeni," skaidro "Tet" datu centru biznesa attīstības direktors Māris Sperga.



"Tet" ir lielākais un atpazīstamākais datu centru pakalpojumu sniedzējs Latvijā un viens no nozīmīgajiem spēlētājiem eksporta tirgos. "Eksportējam vairāk nekā 75% no kopējiem datu centru pakalpojumiem, un, piemēram, Ukrainā esam starp TOP3 lielākajiem spēlētājiem kopā ar Microsoft Azure un Amazon,"saka U.Tatarčuks.



Lai sniegtu iespēju ikvienam ieskatīties, kā patiesībā izskatās daudz pieminētie "mākoņi", kā tiek nodrošināta datu centra darbība un kādas ir tā iespējas, Tet ir izveidojis virtuālu 360 grādu tūri vienīgajam TIERIII sertificētajam datu centram Latvijā un vienam no drošākajiem Ziemeļeiropā."Datu centra "Dattum" apmeklējums vienmēr ir bijis pieprasīts mūsu klientu un partneru vidū, tāpēc esam izveidojuši detalizētu virtuālo tūri, parādot IT un tehnoloģisko infrastruktūru, serveru zāles un citas telpas, kas atrodas datu centrā," skaidro M.Sperga. 360 grādu tūri var "izstaigāt" arī virtuālās realitātes brillēs.



Virtuālā tūre ir pieejama ikvienam "Tet" datu centru un mākoņpakalpojumu mājas lapā.

Citi šobrīd lasa Tramps neprot atkāpties ar godu Melnais leopards, par kura mocīšanu dārgi samaksās trīs cilvēki, zoodārzā sācis atkopties Pirmo reizi četru gadu laikā sals Latvijā pastiprinājies līdz -30 grādiem