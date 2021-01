AS “Olainfarm” ziedo līdzekļus Bērnu slimnīcas fondam jaunu matraču iegādei

Dāvinājums jau tiek likts lietā un tā nozīmīgumu uzsver BKUS Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas vadītāja Arta Bārzdiņa: “Pretizgulējumu matrači tiek izmantoti visās slimnīcas nodaļās gadījumos, kad bērnam veselības stāvokļa dēļ ilgstoši jāatrodas guļus vai fiksētā stāvoklī, arī slimojot ar Covid-19. Ar to palīdzību iespējams samazināt izgulējumu veidošanās risku.”

AS “Olainfarm” turpina atbalstīt valsts iestādes Covid-19 krīzes pārvarēšanā. “Mums rūp gan darbinieku, gan visas sabiedrības kopējā veselība. Mūsu korporatīvās sociālāsatbildībasaktivitātes ir vērstas uz sabiedrību – veselību, izglītību un kultūru, tāpēc atbalsts veselības aprūpes nozarei, it īpaši šajā pandēmijas rosināto izaicinājumu laikā, ir regulāra prakse un viena no uzņēmuma prioritātēm,” saka JerūnsVeitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2020. gada laikā AS “Olainfarm” jau vairākkārtīgi iesaistījusies palīdzībā cīņai ar Covid-19 vīrusa izplatību un tā radītajām sekām Latvijā, atbalstot gan Veselības ministrijas informatīvo kampaņu, gan plaušu mākslīgo ventilācijas ierīču iegādi Stradiņa slimnīcai un Covid-19 analīžu aprīkojuma iegādi Rīgas Austrumu slimnīcas Nacionālajai references laboratorijai.