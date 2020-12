2021. gadā izmaiņas nodokļu jomā skars daudzus. Būtiskāko apkopojums

VID arī atgādina, ka jau 2021. gada 1. janvārī sāks darboties vienotais nodokļu konts. Tas nozīmē, ka līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visi VID administrētie nodokļi būs jāmaksā vienā kontā, visiem VID administrēto regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem ir viens gala termiņš – 23. datums un ir mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi.

Nākamgad izmaiņas nodokļu jomā skars darba ņēmējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus, saimnieciskās darbības veicējus, patentmaksas maksātājus un autoratlīdzības saņēmējus.

Papildināts to personu loks, par kurām ir tiesības piemērot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem, proti, visi tie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuriem ir māsa vai brālis ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, iesniedzot 2020.gada ienākumu deklarāciju no nākamā gada 1. marta, varēs atgūt daļu no izdevumiem par viņu ārstniecību un izglītību.