"Notikusi nesaprotama un nepamatota tirdzniecības apgraizīšana" - uzskata Tirgotāju asociācija

Asociācija norādīja, ka pretēji nozares un Ekonomikas ministrijas piedāvātajām izmaiņām "notika nesaprotama un nepamatota tirdzniecības apgraizīšana".

Latvijas Tirgotāju asociācija pilnībā atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, kas paredzēja būtiski palielināt tirdzniecības platību vienam pircējam un maksimāli sadalīt klientu plūsmas, neierobežojot tirdzniecību ne laikā, ne sortimentā. Tirgotāju ieskatā, tas palīdzētu būtiski mazināt saslimšanas risku, iedzīvotājiem veicot ikdienas un pirmssvētku iepirkumus.

"Tas balstījās uz vadības ekonomikas zinātnieku matemātisko modeli, kas parādīja saslimstības riska samazinājuma progresiju, palielinot tirdzniecības platību vienam cilvēkam, un vadošo epidemiologu atzinuma, ka lielāks tirdzniecības platību skaits samazina drūzmēšanos un inficēšanās risku. Covid-19 izplatīšanos pilnībā ierobežo spēkā esošie profilaktiskie pasākumi: maskas, distancēšanās, dezinfekcija, cimdi un vēdināšana," skaidroja asociācijas pārstāvji.

Tāpat Latvijas Tirgotāju asociācijas ieskatā nekādu apdraudējumu nerada mājsaimniecības maltīte ēdināšanas iestādē, savukārt ilgstoša stāvēšana rindās "lietū, sniegā un vējā vai maltītes notiesāšana aukstumā vai stāvus, rada lielāku risku veselībai, kā patēriņš piemērotās telpās ar profilaktisko pasākumu kopumu".

Latvijas Tirgotāju asociācijai nav skaidri iemesli, "kāpēc nevar brīvdienās pārdot kurināmo cilvēkiem, kuriem tas aptrūcies, kāpēc brīvdienās nedrīkst nopirkt bateriju, cimdu pāri vai transporta biļeti, kāpēc alkohola un tabakas tirdzniecība tiek iedzīta pagrīdē".

"Trūkst dialoga ar sabiedrību, loģikas un pamatojuma aizliegumiem. Diemžēl, trūkst arī stingrības noteikumu ieviešanā. Jānovērš riski tur, kur tie rodas, piemēram, sen gaidīts lēmums par pulcēšanās ierobežošanu publiskās vietās, samazinot no tūkstošiem vasarā līdz diviem tagad," norādīja asociācijas pārstāvji.

Tāpat Latvijas Tirgotāju asociācija vēlas policijas aktīvu rīcību un palīdzību tirgotājiem ierobežojot ļaunprātīgu masku nenēsāšanu.

Asociācija arī vēlas veikaliem paredzēto ierobežojumu atcelšanu.

Jau ziņots, ka visi veikali un tirdzniecības centri neatkarīgi no kopējās tirdzniecības platības darba dienās drīkstēs strādāt ierastajā darbalaikā un to darbība netiks ierobežota no plkst.6 līdz 20, kā tika ziņots otrdien.

Ārkārtējās situācijas laikā nedēļas nogalēs veikalos būs aizliegta alkohola tirdzniecība, paredz otrdien valdībā pieņemtie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

No valdības lemtā izriet, ka 5.decembrī stāsies spēkā prasība, ka brīvdienās un svētku dienās varēs darboties tikai aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas, un veikali, kuros drīkstēs tirgot tikai pirmās nepieciešamības preces, ar kurām tiek saprastas pārtikas preces, higiēnas preces un degviela.

Nedēļas nogalēs un svētku dienās veikalos nedrīkstēs tirgot tādas preces kā alkohols un cigaretes.

Tāpat valdība lēma, ka no 3.decembra veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās vienam apmeklētājam būs jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas. Mazās telpās apmeklētāji drīkstēs iet tikai pa vienam.

Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, veikaliem un pasākumu organizatoriem būs jānodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas masku, vai to dara nepareizi, netiek ielaista telpās un nesniedz pakalpojumu tiem, kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.