Azerbaidžāna Dienvideiropā nosmeļ Krievijai gāzes tirgu

Šis ir rezultāts Eiropas Savienības centieniem dažādot dabasgāzes avotus un piegādes ceļus, lai mazinātu atkarību no Krievijas. Pērn Itālija iepirka no "Gazprom" 22,1 miljardu kubikmetru, bet nākamgad varētu būt septiņi līdz astoņi miljardi no Azerbaidžānas. Vēl divus līdz trīs miljardus sadalīs Grieķija, Albānija un Bulgārija.

Gāzes cauruļvads "Trans Adriatic Pipeline" (TAP) 878 kilometru garumā stiepjas no Turcijas robežas cauri Grieķijai, Albānijai un Adrijas jūrai uz Itāliju. Tā izbūve ilga četrarpus gadus.

Vienlaikus iedarbināts Dienvidu gāzes koridors, kas, apejot Krieviju, no Azerbaidžānas šķērso Gruziju un Turciju, kur pērn pabeigta Transanatolijas gāzes vada TANAP būve.

Svinīgā atklāšana, premjeriem un prezidentiem kopīgi atgriežot simbolisko gāzes krānu, gan izpalika. Visdrīzāk iemesls līdztekus pandēmijai ir Turcijas un Grieķijas saspīlētās attiecības, ko radījušas Ankaras pretenzijas uz gāzes un naftas atradnēm strīdus teritorijā Vidusjūrā.

Tikmēr Eiropas Savienība ir ieguvusi pieeju gāzei no Kaspijas jūras reģiona. Pagaidām runa ir par desmit miljardiem kubikmetru gadā, bet TAP jaudu var divkāršot.

Bulgārija pašlaik jau gandrīz gadu saņem Krievijas gāzi cauri Turcijai, taču no 1. janvāra plānots importēt arī no Azerbaidžānas. Šim nolūkam līdz decembra beigām jāpabeidz 182 kilometrus garais cauruļvads IGB, ko būvē ar Eiropas Savienības atbalstu. Jauda būs trīs miljardi kubikmetru ar iespēju to palielināt līdz pieciem miljardiem.

Pērn "Gazprom" piegādāja Bulgārijai 2,4 miljardus kubikmetru, bet tagad Krievija zaudē monopolu. Turklāt Sofija varēs iepirkt arī sašķidrināto dabasgāzi, piegādātu no termināļa Revetusā Grieķijā un nākotnē arī no gāzes kuģiem Aleksandrupolisā.

2022. gada otrajā pusē plānots izbūvēt vajadzīgo infrastruktūru Ungārijā, un no turienes azerbaidžāņu gāzi varētu saņemt arī Austrija. Tādējādi "Gazprom" var zaudēt trešo daļu noieta, turklāt pandēmijas laikā tāpat jau krities gāzes patēriņš.