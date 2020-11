Ziņas par Covid-19 vakcīnu un Baidena uzvara "parauj augšā" akciju tirgus

Kāpums tirgos paātrinājās pēc ASV farmācijas giganta "Pfizer" un Vācijas kompānijas "BioNTech" paziņojuma, ka to kopīgi izstrādātā vakcīna pret jauno koronavīrusu trešajā izmēģinājumu fāzē uzrādījusi 90% efektivitāti pret inficēšanos ar Covid-19.

"Ziņa par "Pfizer" Covid-19 vakcīnu ir darbojusies kā adrenalīna pieplūdums tirgos, izraisot vienu no lielākajām vienas dienas pārmaiņām pasaules akciju cenās," sacīja "AJ Bell" investīciju direktors Rass Moulds.

"Veiksmīgai vakcīnai ir lielāka nozīme nekā Džo Baidena uzvarai ASV vēlēšanās, jo tā efektīvi bruģētu ceļu uz ekonomikas izaugsmes atsākšanos globālā mērogā," teica Moulds.

"Pfizer" akcijas cena pieauga par 7,7%. Kāpa arī pandēmijas smagi skarto uzņēmumu akciju cenas, tai skaitā ceļošanas nozarē.

Videokonferenču servisa uzņēmuma "Zoom" akcijas cena kritās par vairāk nekā 17%, "Netflix" akcijas cena saruka par 8,8%, bet "Amazon" akcijas cena samazinājās par 5%.

Ievērojami pieauga arī naftas cenas. "Enerģijas [resursu] tirgus ir ļoti jutīgs pret ekonomikas veselības uztveri, tāpēc progress attiecībā uz iespējamu vakcīnu ir izraisījis milzīgu naftas pieprasījuma vilni," sacīja "CMC Markets UK" tirgus analītiķis Deivids Madens.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 2,95% līdz 29 157,97 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 3550,5 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,7% līdz 11 713,78 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 4,7% līdz 6186,29 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 4,9% līdz 13 095,97 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 7,6% līdz 5336,32 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 7,3% līdz 39,84 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 6,5% līdz 42,02 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1872 līdz 1,1814 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,3156 līdz 1,316 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 103,33 līdz 105,31 jenām par dolāru.