Tavs pirmais auto - kas jāņem vērā to pērkot

Meklējot pirmo auto, tā funkcionalitātei būtu jādominē pār estētiskajām prasībām. "Pirmā braukšanas pieredze veidos pamatu, kādi mēs būsim kā autovadītāji nākotnē, cik droši jutīsimies pie stūres, kā attieksimies pret auto izvēli un tā joprojām. Tāpēc vēlos akcentēt svarīgākās funkcionālās vērtības, kas jāpatur prātā, domājot par savu pirmo spēkratu," skaidro Nissan oficiālā pārstāvja "Norde" izpilddirektors Didzis Bremze.

Drošība vienmēr pirmajā vietā

Jaunajās automašīnās jau pamata komplektācijā ir iestrādātas sistēmas, kas atvieglo braukšanu un uzlabo drošību - dažādi palīgi brīdina par citu spēkratu, kas ir pārāk tuvu, automātiski aptur auto, kad tā priekšā kas atrodas, palīdz novietot auto stāvvietā, redzēt, kas notiek "aklajā zonā" utt.

"Tehnoloģijas, kas palīdz pārvaldīt un manevrēt auto, bieži vien nav pieejamas vecākos spēkratos, vismaz ne pamata komplektācijā.

Ir dažādas pieejas, kā uz šo raudzīties - no vienas puses tehnoloģijas it kā atņem iespēju pašiem visu apgūt, bet no otras puses - tas ir vēl viens psiholoģiskās drošības instruments. Mazākas vai lielākas avārijas situācijas var gadīties ikvienam, galvenais, lai jaunais auto vadītājs pēc tam atkal var justies droši pie stūres," uzskata Bremze.

Eksperts piebilst, ka ne tikai inovācijas ir svarīgas, bet arī auto augstums, konstrukcija un citas fiziskās auto iezīmes, kas nepieredzējušam šoferim varētu radīt drošības sajūtu.

Mūžīgais jautājums - jauns vai lietots auto?

Protams, šķiet pašsaprotami, ka labāk un lētāk taču būtu iegādāties lietotu auto, jo, galu galā, pirmajam spēkratam var gadīties dažādas ķibeles. Tomēr arī šeit jāņem vērā, ka ne viss ir zelts, kas spīd, jo sākotnēji lietots auto tik tiešām varētu būt lētāks, taču ilgtermiņā izmaksas var krietni pārsniegt kompakta jauna spēkrata iegādi.

Turklāt Didzis Bremze mudina atcerēties par "zaļo kursu", kuru šobrīd ir ieņēmusi Eiropas Savienība un kas aizvien tiešāk sāk ietekmēt ikvienu auto īpašnieku.

"Visur Eiropā tiecas samazināt transportlīdzekļu radītās oglekļa dioksīda emisijas. Tas savukārt, nozīmē, ka lietotu auto iegāde var kļūt riskantāka to dzinēju tipa dēļ.

Pirmkārt, nākotnē visticamāk to pārdot tālāk kļūs grūtāk, otrkārt, varētu pieaugt ar auto ekspluatāciju un turēšanu saistītās nodevas un nodokļi un, treškārt, iespējams, arī Latvijā, līdzīgi kā Eiropā, ar laiku varētu parādīties ierobežojumi, kur drīkst vai nedrīkst iebraukt ar noteikta dzinēja tipa auto," skaidro eksperts.

Kādā apkaimē dzīvo topošais auto īpašnieks

Lai gan, iespējams, izklausās banāli, mums katram ir jāpārzina teritorija, kurā dzīvojam. Auto zagļi specializējas kategorijās - citi zogmūzikas atskaņošanas sistēmas, auto lukturus, citi spoguļus, citi - visu spēkratu.

Jaunajam auto īpašniekam būtu noderīgi apzināt savu kaimiņu pieredzi, atstājot automobili dzīvojamajās zonās. Vai tas ir privātmāju rajons vai daudzdzīvokļu namu pagalms - katrā apkaimē ir iecienītākie garnadžu automobiļi.

Apdrošināšanas kompānijas BTA dati liecina, ka 2019.gadā visbiežāk zagļus interesējušas 2007.-2011.gada izlaiduma BMW, Audi, tāpat arī Volvo un Toyota markas automobiļi, kuru detaļas tirgū ir ļoti pieprasītas.

Vērtīgajam pirkumam mūsu dzīvi jāuzlabo

Pirms auto iegādes pircēji lielākoties rēķina tikai ikgadējā ekspluatācijas nodokļa un ikmēneša līzinga rēķinu izmaksas, taču aizmirst par to, cik maksās auto regulārā apkope. "Negaidīti remonti var skart mūs visus, tādēļ katram vajadzētu būt pieejamam budžetam 5% apmērā no auto vērtības," rekomendē Didzis Bremze.

Taču ar to izmaksas nebeidzas - auto nav jābūt slogam un jāierobežo mūsu dzīvesstils. Pirms iegādājamies spēkratu, jākļūst pašam par savu grāmatvedi un jāizrēķina kādas būs aptuvenās izmaksas - degviela, detaļu cenas, eļļas maiņas izmaksas, obligāto pārbaužu izmaksas. Prieka jūtīs varam pazust un atjēgties tad, kad nākas izvēlēties, - piepildīt automašīnas bāku vai šoreiz labāk braukt ar sabiedrisko transportu. Šādu izvēli nebūtu jāveic jaunajam auto īpašniekam, tāpēc pirms iegādes kārtīgi jāizvērtē nākotne.

Padomāt divreiz - elektroauto!

Elektroauto viennozīmīgi ir daudz priekšrocību. Bezmaksas auto stāvvieta, var pārvietoties sabiedriskā transporta joslā, tiem piemīt dinamiskums un jauda utt.

Tieši šī dinamika var radīt galveno izaicinājumu nepieredzējušam vadītājam, proti, elektroauto ļoti ātri uzņem ātrumu. Tas varētu likt domāt, ka arī apstāšanās var būt tik pat momentāla. Taču tā nav. Tāpēc jaunam auto vadītājam vajadzētu rūpīgi apsvērt savas iemaņas vai arī patrenēties ar šo auto braukšanā pirms iegādes.

"Elektroauto sniedz daudz priekšrocību, bet tas noteikti nav paredzēts jaunam braucējam. Cilvēkam, kurš plāno iegādāties savu pirmo auto un kurš vēl nejūtas ļoti pārliecināts par savām vadīšanas spējām, noteikti vajadzētu apsvērt standarta iekšdedzes dzinēja auto vai hibrīdu - elektroauto iegādi atstāt vēlākam brīdim dzīvē, " teic Bremze.