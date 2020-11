130 Ziemassvētku zvaigznes izgaismo vēsturisku ēku Rīgā

“Lai iedvesmotu un iedrošinātu Latvijas iedzīvotājus ielaist Ziemassvētku gaismu savās mājās, esam realizējuši īpašu projektu — sadarbībā ar kādas Rīgas dzīvojamās ēkas iedzīvotājiem esam iedeguši Ziemassvētku zvaigznes visos ēkas logos. Tradīcija izlikt Ziemassvētku gaismiņas māju logos ir ļoti populāra Skandināvijas valstīs, un mēs vēlamies, lai Latvijas iedzīvotāji arī varētu priecāties par zvaigznēm gada vistumšākajā laikā,” skaidro Inga Filipova, IKEA Latvija vadītāja. Viņa stāsta, ka tāds pats projekts ir uzsākts arī Tallinā un Viļņā. Visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētās zvaigznes nenodzisīs līdz pat gada beigām.

Arhitektoniski nozīmīga ēka

Uzsākot projektu, Rīgas iedzīvotāji tika aicināti pieteikt projektam savu daudzdzīvokļu ēku, un rezultātā no visiem pieteikumiem tika izvēlēta šī arhitektoniski nozīmīgā vēsturiskā ēka.

Anda, viena no mājas K. Valdemāra ielā 67 iedzīvotājām, ir īpaši pētījusi mājas vēsturi un skaidro, kāpēc šī ēka ir tik nozīmīga: “Mūsu ēka ir iekļauta daudzos Rīgas jūgendstila ceļvežos, jo kopā ar blakus esošajām ēkām tā veido vienu no lielākajiem un iespaidīgākajiem nacionālā romantisma ēku ansambļiem visā pilsētā. Nacionālais romantisms ir viena no jūgendstila izpausmēm, kas bija populāra Ziemeļvalstīs 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Tās pamatā bija ideja par jūgendstila pielāgošanu vietējām tradīcijām, tāpēc latviešu arhitekti radīja savu šā stila redzējumu, apvienojot dažādus vietējās arhitektūras elementus un formas, kā arī tradicionālos latviešu ornamentus.”

Ēku K. Valdemāra ielā ir projektējis viens no slavenākajiem latviešu arhitektiem Eižens Laube, kurš ir daudzu skaistu Rīgas ēku projektu autors. Šajā konkrētajā ēkā viņš izmantojis arhitektūras formas, kas rada asociācijas ar latviešu tradicionālo arhitektūru – jumta iespaidīgā forma atgādina Vidzemes riju stāvos jumtus, savukārt elegantie dekori - stilizētus etnogrāfiskos ornamentus.

“Pateicoties Ziemassvētku zvaigznei katrā logā, mūsu māja ir ieguvusi jaunu un siltu veidolu. Man vienmēr ir paticis, ka logos izvietotas gaismiņas rada ne tikai mājīgu atmosfēru dzīvoklī, bet arī svētku sajūtu garāmgājējiem,” saka Anda.

“Esam pateicīgi par milzīgo atsaucību un par to, ka tik daudzas dzīvojamās ēkas tika pieteiktas šajā projektā. Šis ir aizkustinošs projekts, kas gada tumšajā laikā ienes vairāk gaismas mājās, radot prieka un svētku sajūtu gan izrotātās mājās iedzīvotājiem, gan garāmgājējiem,” saka I. Filipova.