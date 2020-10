Austiņas, kas izaicina jebkuru troksni – "Huawei FreeBuds Pro" apskats

Runājot par bezvadu austiņām, vienmēr vissvarīgākie ir šie četri kritēriji: skaņas un bezvadu savienojuma kvalitāte, darbības ilgums ar vienu uzlādi un austiņu dizains. Brīdī, kad nezinām, kuras austiņas izvēlēties, tās vienmēr varam novērtēt un salīdzināt pēc šiem apsvērumiem. Tātad kāds ir "Huawei FreeBuds Pro" sniegums šajos kritērijos?

Foto: Publicitātes foto

Aizmirstiet par apkārtējās vides trokšņiem

Runājot par skaņas kvalitāti, līdz šim to esam vērtējuši, ņemot vērā situāciju un vidi, kurā austiņas tiek lietotas. Galu galā nav iespējams pilnībā nomākt apkārtējās vides trokšņus, it īpaši, ja atrodamies lidmašīnā, kas paceļas, vai vērojam uguņošanu. Šķiet, "Huawei FreeBuds Pro" austiņas ir nolēmušas uz visiem laikiem mainīt šos noteikumus, jo ar tām jūs patiešām nevarat dzirdēt neko citu kā tikai savu mūziku vai personu, ar kuru runājat – lai kur jūs atrastos. Austiņu skanējums nebaidās no lidmašīnām, pilsētas satiksmes trokšņiem vai pārpildītu restorānu kņadas ar skaļu fona mūziku. Kā tas iespējams?

Foto: Publicitātes foto

Atbilde slēpjas hibrīdā trokšņu slāpēšanas tehnoloģijā. Pateicoties iekšējiem un uz āru vērstiem mikrofoniem, tiek uztverts jebkurš troksnis, to izolējot ar precīziem pretskaņas signāliem. Šīs austiņas spēj uzrādīt nozarē augstāko trokšņu vājināšanas rādītāju – līdz 40 decibeliem. Turklāt austiņas spēj atpazīt vidi un apkārtējos trokšņus, lai automātiski pārslēgtos starp vairākiem trokšņu slāpēšanas režīmiem. Piemēram, lidojot ar lidmašīnu vai atrodoties līdzīga trokšņa zonā, austiņas izmantos "maksimālo" režīmu, strādājot birojā, kur jūs pastāvīgi dzirdat papīra čaukstoņu, tastatūras klaboņu vai citas biroja skaņas, izcils būs "ērtais" režīms, bet, ejot pa ielu vai sēžot pārpildītā kafejnīcā, piemērotākais būs "vispārīgais" režīms.

Foto: Publicitātes foto

Vai arī jums ir gadījušies brīži, kad jāpārtrauc svarīga saruna, jo nedzirdat otru cilvēku apkārtējā trokšņa dēļ? "FreeBuds Pro" turpmāk novērsīs šīs situācijas, jo unikālais austiņu balss režīms telefona sarunu laikā samazina apkārtējās vides troksni, lai maksimāli labi dzirdētu cilvēka balsi pat lidostā vai pūlī.

Bezvadu savienojums, kas darbojas, arī ievietojot tālruni somā

Foto: Publicitātes foto

Vēl viens labi pazīstams visu bezvadu austiņu ienaidnieks ir savienojamība. Austiņas ar vadu nodrošina stabilu savienojumu ar telefonu vai citu ierīci, taču tās vienmēr tiek tiktāl sapiņķētas, ka vēlme klausīties mūziku ātri pāriet. Tieši tāpēc bezvadu austiņas daudziem ir kļuvušas par glābiņu no šīs nepatīkamās situācijas. Taču ne visas bezvadu austiņas spēj nodrošināt augstas kvalitātes bezvadu savienojumu: piemēram, ja tālrunis pazudis rokassomā vai mugursomā, savienojums, visticamāk, arī tiks pazaudēts. "Huawei FreeBuds Pro" atrisina arī šo problēmu – austiņas nodrošina plašu bezvadu signāla pārklājumu, tāpēc stabils savienojums saglabāsies pat tad, ja tālrunis ir somas pašā apakšā zem citām mantām vai vistālākajā kabatā.

Tāpat "FreeBuds Pro" austiņām ir divas "Bluetooth" antenas, kas nodrošina 360 grādu signāla pārklājumu un uztur vienmērīgu savienojumu. Apvienojot stabilu un kvalitatīvu bezvadu savienojumu ar apkārtējās vides trokšņu slāpēšanu, mēs iegūstam austiņas, kuras vairs negribas noņemt.

Foto: Publicitātes foto

Aizmirstiet par biežu uzlādi

Ar izslēgtu aktīvo trokšņu slāpēšanu "Huawei FreeBuds Pro" austiņas ar vienu uzlādi var darboties līdz 7 stundām, savukārt izmantojot austiņu uzglabāšanas un uzlādes kastītē ietverto akumulatoru, darbības laiks sasniedz 30 stundas. Aktivizējot trokšņu slāpēšanu, ar vienu uzlādi varēsiet zvanīt un runāt ar austiņām līdz trīsarpus stundām, bet uzlādes kastīte pagarinās austiņu darbību līdz 16 stundām. Savukārt mūzikas atskaņošanai ar aktīvo trokšņu slāpēšanu enerģijas pietiks 4,5 stundām jeb 20 stundām ar uzlādes kastīti. Šie rādītāji apliecina, ka, lai baudītu trokšņu slāpēšanu, jāziedo mazāka daļa darbības laika, nekā sākotnēji varētu šķist. Turklāt austiņu lietošanas laiks kļūst praktiski neierobežots, jo austiņu uzlādes kastīti ir ērti paņemt līdzi un to var uzlādēt arī ar viedtālruni vai planšetdatoru.

Austiņas, kas papildinās jebkuru stilu

Visbeidzot, stils. Mūsu stils vairs neaprobežojas tikai ar apavu, bikšu, jauna rudens mēteļa vai košas šalles izvēli. Šodien garāmgājēju vai draugu acis pievēršas arī mūsu viedierīcēm – telefonam, pulkstenim, austiņām. Viedtālruni vienmēr varam paslēpt kabatā un pulksteni – zem piedurknēm, bet austiņas vienmēr ir redzamas un pamanāmas, tāpēc tām jābūt stilīgām. Arī šo izaicinājumu "Huawei FreeBuds Pro" viegli pārvar. To dizains ir eleganti slaids, moderns un izsmalcināts, turklāt pieejams trīs krāsās – ledus sudrabainā ar izsmalcinātu metāla spīdumu, keramikas baltā un klasiskā oglekļa melnā. Atliek tikai ieslēgt iecienīto albumu vai skaņu celiņu un novērtēt apkārtējo uzmanību. Starp citu, kā ķirsis uz kūkas – šīs austiņas par savām inovatīvajām zaļajām tehnoloģijām ieguvušas pirmās pakāpes SGS vides sertifikātu. Tas parāda, ka "Huawei FreeBuds Pro" gatavas uzņemties tehnoloģiju nozares līdera lomu arī vides standartu jomā.

Ja jums rūp patiesi iedarbīga apkārtējās vides trokšņu slāpēšana, vienmēr kvalitatīvs un stabils bezvadu savienojums, ilga darbība no uzlādes un mūsdienīgs dizains, "Huawei FreeBuds Pro" noteikti vajadzētu ienākt jūsu dzīvē. Tas ir arī nopietns pieteikums daudzus gadus ilgušajai neveiksmīgajai cīņai pret apkārtējās vides trokšņiem, kas parasti dzirdami austiņās. Ar "Huawei FreeBuds Pro" šī cīņa būs uzvarēta vienreiz un uz visiem laikiem.