Pasažieru vilciens. (Foto: LETA)

Darbdienās 35 vilcienu reisiem būs lētākas cenas

Bizness un ekonomika Jauns.lv / LETA

Lai mudinātu pasažierus braukt vilcienā laikā, kad ir mazāka pasažieru plūsma un lielāka iespēja ievērot droši distanci no citiem pasažieriem, no pirmdienas līdz nākamā gada 11.aprīlim darbdienās 35 dienas vidus reisiem biļetes vienam braucienam būs par 20% lētākas, informēja AS "Pasažieru vilciens" pārstāve Agnese Līcīte.