Kāpēc kungs no Monako vēlas tikt pie Maligina jaunākās meitas mantojuma?

Mainoties patiesā labuma guvējiem, sākās sūdzību “vilnis” bāriņtiesā

Ukrainas farmācijas uzņēmums “ZDOROVYE” LTD, lai īstenotu savas intereses Latvijā 2019. gada 13. jūnijā nodibināja meitas uzņēmumu SIA “Zdorovie Europe”, kam patiesā labuma guvēji bija noprotams, Ukrainas izcelsmes pārstāvji, Iegor Dorovskyi, Oleg Koguta un Leonid Ogorodnikow. Tomēr no 2020. gada 29. jūnija SIA “Zdorovie Europe” pēkšņi mainījās patiesā labuma guvēji, un par to kļuva Monako dzīvojošais latviešu uzņēmējs Uldis Arnicāns.

Kā liecina Jauns.lv rīcībā nonākusī informācija – kopš SIA “Zdorovie Europe” vasarā nomainīja īpašniekus, tā uzņēmums savu jauno patiesā labuma guvēju interesēs cenšas panākt sev labvēlīgu iznākumu, bez tiesas un tiesvedības civilā procesā pārņemt daļu no Annas Emīlijas Maliginas dabiskās aizbildnes Signes Balderes-Sildedzes tiesībām – noprotams, tā mēģinot iegūt kontroli pār vienu no Latvijas lielākajiem farmācijas uzņēmumiem AS “Olainfarm”.

Kas stāv aiz SIA “Zdorovie Europe”?

Investoru un mazo akcionāru biedrība savā vēstulē Finanšu izlūkošanas dienestam šī gada 11. septembrī norādīja, ka ir pamats aizdomām, ka Arnicāns Uldis varētu nebūt SIA “Zdorovie Europe” patiesā labuma guvējs, bet gan tikai “čaulas persona”, kura rīkojas kādu citu, slēptu darījuma organizētāju un izpildītāju, uzdevumā. Respektīvi, pastāv aizdomas, ka SIA “Zdorovie Europe” ir kļuvusi par čaulas kompāniju, caur kuru kādas personas, kas nevēlas tikt atklātas, slēpti mēģina iegūt kontroli pār vienu no Latvijas lielākajiem farmācijas uzņēmumiem AS “Olainfarm”. Pamatu šādām aizdomām rada informācija par Arnicānam piederošajiem uzņēmumiem, kas liek domāt, ka viņam nav legālas izcelsmes finanšu līdzekļi daudzu miljonu apmērā, lai varētu veikt darījumu SIA “Zdorovie Europe” iegādei (vismaz 4 miljoni EUR, bet ticamāk, ka summa ir daudz lielāka).

Pēc nepilna mēneša SIA “Zdorovie Europe” notika vēl vienas izmaiņas, un par valdes locekli kļuva Gvido Endlers, kas ir vienlaicīgi arī ātro kredītu aizdevēju AS “4finance” reģionālais vadītājs. Savukārt, kā iepriekš jau publiski izskanējis, tad no 2018. gada 20. februāra AS “4finance” starp patiesajiem labuma guvējiem ir Andra Šķēles znots Edgars Dupats.

Ekspress intervija ar Signi Balderi-Sildedzi

Kas Jums šobrīd mēģina atņemt dabiskās aizbildnes tiesības?

Gan Valērija Maligina vecākā meita Irina Maligina, gan SIA “Zdorovie Europe” visiem spēkiem un līdzekļiem mēģina diskreditēt manas kā dabiskās aizbildnes darbību, cenšoties pierādīt, ka es nerīkojas meitas interesēs. Man pārmet, ka meitas vārdā esmu noslēgusi vairākus ar bāriņtiesu nesaskaņotus darījumus par vienu un to pašu priekšmetu, kas nav taisnība.

Kāpēc viņi to dara?

Šādai rīcībai kā galveno motīvu saskatu vēlmi pārņemt kontroli pār vērtīgo un pelnošo AS “Olainfarm”. Ja jautājums konkrēti par SIA “Zdorovie Europe”, tad viņi dara visu, lai noņemtu manas aizgādņa tiesības tajā daļā, kas viņiem visvairāk traucē realizēt savas materiālās intereses. SIA “Zdorovie Europe” neizvēlas ne sarunu ceļu, ne tiesvedības ceļu saimniecisku jautājumu risināšanā. Viņi ar bāriņtiesas rokām administratīvā procesa ietvaros cenšas panākt sev labvēlīgu lēmumu, lai es vairs nebūtu tā persona, kas pārstāv meitas intereses būtiskos saimnieciskos jautājumos, kas tiešā veidā aizskar manas meitas intereses un ietekmē viņas nākotni.

Kāda ir Bāriņtiesas loma mantojuma uzraudzībā?

Kā zināms Bāriņtiesai ir svarīga loma, var teikt, ka izšķiroša loma, nepilngadīga bērna mantisko interešu un tiesību aizstāvībā.

Kopš Annas Emīlijas tēva nāves esmu meitas dabiskā aizbildne un rūpējos par viņu. Meitas interesēs rūpējos arī par mantojuma vērtības saglabāšanu, kas notiek bāriņtiesas uzraudzībā. Tas arī nozīmē, ka attiecībā uz pilnīgi visiem saimnieciskiem jautājumiem, kā, piemēram, izdevumi par viņas mācībām vai mantoto īpašumu uzturēšanu maksājumi man ir jāsaskaņo ar bāriņtiesu, ko arī vienmēr pēc labākās sirdsapziņas esmu darījusi.

AS “Olainfarm” turpina stabilu attīstību

22. septembrī norisinājās AS “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē, kurā akcionāru vairākums atbalstīja uzņēmuma līdzšinējo attīstības virzienu. Tika apstiprināts uzņēmuma 2019. gada konsolidētais un mātes sabiedrības gada pārskats ar peļņu 22,23 milj. EUR apmērā. Tāpat akcionāri ar nepieciešamo balsu vairākumu lēma par dividenžu izmaksu aptuveni 4,5 milj. EUR apmērā, kas veido 0,32 EUR uz katru akciju, savukārt 2019. gada nesadalīto peļņu novirzīt AS „Olainfarm” attīstībai.

AS “Olainfarm” izvirzījis ambiciozu mērķi līdz 2025. gadam būt starp top 10 ražošanas uzņēmumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas ilgtspējīgi piegādā veselības aprūpes produktus un pakalpojumus noteiktās terapeitiskās jomās NVS, Eiropā un citos pasaules tirgos.

