Rīdziniekiem gaidāmā apkures sezona sāksies ar zemākiem tarifiem

Siltumenerģijas tarifs 39,77 eiro par MWh būs spēkā līdz 2021.gada 31.jūlijam, bet no 2021.gada 1.augusta tarifs būs 40,94 eiro par MWh.

SPRK informēja, ka šogad no aprīļa līdz augustam AS "Rīgas siltums" guva neplānotos ieņēmumus no kurināmā un siltumenerģijas cenas izmaiņām. Tas ļāvis komersantam samazināt tarifu gala patērētajiem šogad vēl par 1,7% jeb 0,69 eiro par MWh, salīdzinot ar spēkā esošo.

Taču kopumā tarifs lietotājiem būs par 23% zemāks, salīdzinot ar pagājušo apkures sezonu.

Noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu "Rīgas siltums" iesniedza SPRK šā gada 25.augustā. Izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, regulators secināja, ka noteiktie tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

"Rīgas siltuma" akcionāri ir Rīgas dome (49%), Latvijas valsts (48,995%), AS "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%) un AS "Latvenergo" (0,005%)

"Rīgas siltums" 2019.gadu aizvadījis ar vairāk nekā 148 miljonu eiro apgrozījumu un 1,3 miljonu eiro peļņu.