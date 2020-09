Kariņš mudina Latvijas finanšu sektoru uz pārmaiņām

Viņš salīdzināja - var uzskatīt, ka visdrošākais veids, kā neiekļūt ceļu satiksmes negadījumā, ir vispār nekāpt automašīnā, bet tad arī nevar nekur aizbraukt. "Labāk ir kāpt automašīnā un braukt ar prātu - ievērot ātrumu, skatīties spoguļos, lietot virzienrādītāju un tā tālāk."

Premjers stāstīja, ka pēdējā Finanšu sektora attīstības padomē viņš nācis klajā ar skaidru un stingru aicinājumu finanšu sektoram un tā uzraugiem mainīt darbības virzienu. "Mums ir jābeidz tikai meklēt melnās naudas, (..) un mums ir jāsāk pildīt attīstības funkcija, [jādomā], kā varam attīstīt finanšu sektoru un to audzēt," sacīja Kariņš.

Viņš pauda bažas, ka vairāku banku īpašnieki aizvien domā, ka Baltijas valstīs notiek naudas atmazgāšana, lai gan tas sen jau vairs neatbilstot patiesībai. "Bet tā domāšana vēl ir nevis vadīt risku, bet izvairīties no riska," problēmas būtību akcentēja Kariņš.

Valdības vadītājs uzskata - lai situācija mainītos uz pozitīvo pusi, ir jāuzlabo sadarbība starp privātbankām un finanšu sektora uzraugiem. Vaicāts, kad šādas pārmaiņas notiks, Kariņš atbildēja, ka nevar to nodrošināt vienpersoniski, taču dara visu, kas ir viņa spēkos. "Es mudinu uz to, lai mēs ejam uz to risku vadību un beidzam visus uzskatīt par negodīgiem cilvēkiem, jo vienkārši tā nav," apgalvoja premjers.

Kariņš arī piebilda, ka zina vairākus gadījumus, kad pārlieku augsto prasību dēļ investori ir uzgriezuši muguru Latvijai, tāpēc ir aktīvi jāstrādā, lai nākotnē tas neatkārtotos.