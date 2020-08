Sarūk eiro un mārciņas kurss

Analītiķi norāda, ka eiro kursa kritumu izraisījis jaunatklāto inficēšanās ar koronavīrusu gadījumu skaita pieaugums vairākās eirozonas valstīs, kā arī ziņas, ka privātā sektora ražošanas un pakalpojumu aktivitāti raksturojošais indekss "Purchasing Managers' Index" (PMI) eirozonā augustā negaidīti samazinājies līdz 51,6 punktiem salīdzinājumā ar 54,9 punktiem jūlijā.

Šo pašu iemeslu dēļ saruka aī akciju cenas Eiropas biržās.

Savukārt mārciņas kursa samazināšanās iemesls bijis progresa trūkums pēcbreksita sarunās starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību par abu pušu attiecībām tirdzniecībā un citās jomās.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,7% līdz 27 930,33 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 3397,16 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 11 311,80 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,2% līdz 6001,89 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,5% līdz 12 764,80 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,3% līdz 4896,33 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 1,3% līdz 42,25 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,4% līdz 44,22 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1860 līdz 1,1795 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru samazinājās no 1,3215 līdz 1,3087 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas nemainījās un bija 105,78 jenas par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 89,74 līdz 90,09 pensiem par eiro.