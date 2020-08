Uzņemuma "Printful" ražotne. (Foto: LETA)

Latviešu dibināts uzņēmums jau otro gadu ierindojas visstraujāk augošo ASV uzņēmumu topā

ASV biznesa žurnāls "Inc." publicējis šī gada visstraujāk augošo ASV uzņēmumu topu "Inc. 5000", kurā Printful ierindojas 1055. pozīcijā. Latviešu dibinātais uzņēmums "Printful" ir viens no pasaulē lielākajiem drukas ārpakalpojumu sniedzējiem, kas izpilda interneta veikalu īpašnieku pasūtījumus pēc pieprasījuma.