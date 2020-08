7 padomi, kā izvēlēties piemērotāko bezvadu skaļruni

Protams, šīm ierīcēm vienmēr var pievienot jaudīgas austiņas, tomēr, domājot par melomānu vēlmēm un ērtībām, ražotāji attīstījuši ideju par bezvadu skaļruņiem. Tie ir vienkārši pārnēsājami un nodrošina augstu skaņas kvalitāti.

Šobrīd bezvadu skaļruņi pieejami gana plašā izvēlē, tādēļ var rasties jautājums, kuram no variantiem dot priekšroku. Turpinājumā noderīgi padomi, kas palīdzēs izdarīt labāko izvēli.

Svars un kompaktums

Pieņemsim, ka Jūs plānojat ceļojumu un Jums viss nepieciešamais jāieliek vienā rokas bagāžā. Ko darīt, ja vēlaties līdzi ņemt arī skaļruni? Pareizā atbilde ir izvēlēties kompaktu bezvadu skaļruni, kas ir ērti pārnēsājams un paņemams līdzi visur, kur vien nepieciešams.

Ja plānojat skaļruni pārnēsāt, izvēlieties tādu, kura izmērs nav lielāks par 15 cm.

Skaņas kvalitāte

Nav šaubu, ka skaņas kvalitāte ir viens no vissvarīgākajiem parametriem. Galu galā, ja mēs gatavojamies iegādāties skaļruni, vēlamies klausīties mūziku daudz labākā kvalitātē. Tomēr - kā var zināt, ka ierīce spēj nodrošināt labu skaņas kvalitāti?

Ir 4 parametri, kas dod pārliecību, ka skaņa būs laba - pat tad, ja nav iespējas ierīci pirms iegādes pārbaudīt. Šie parametri ir izejas jauda, frekvences diapazons, skaņas sistēma un pretestība:

Izejas jauda (vati) - tie cieši saistīti ar skaņas spiedienu decibelos - skaļumu. Var domāt, ka mazizmēra skaļrunis nebūs ļoti jaudīgs, tomēr ar 15 - 20 vatiem būs pietiekami, lai attīstītu 80 dB skaļumu, kas būs pietiekami āra apstākļiem;

Frekvences diapazons - vēl viens aspekts, kas norāda uz skaņas kvalitāti. Skaņas spektrs, ko uztver cilvēka auss, mainās no aptuveni 20 Hz līdz 20 000 Hz. Jo lielāks frekvenču diapazons skaļrunī, jo skaidrāk uztversim skaņu;

Skaņas sistēmas tips - katra sistēma sastāv no noteikta skaita kanālu. Izvēloties skaļruni, pievērsiet uzmanību apzīmējumiem, kas norādīti kā skaitļi - piemēram, 2.1 vai 5.1. Attiecīgi 5.1 norāda, ka ierīcei ir 5 pilna diapazona skaļruņi un 1 zemfrekvences skaļrunis basiem. Lielākajai daļai bezvadu skaļruņu ir 2.0 vai 2.1 skaņas sistēma;

Pretestība - arī cieši saistīta ar jaudu. Lai nesarežģītu lietas, der atcerēties - jo zemāka pretestība, jo labāka skaņas kvalitāte.

Uzlāde

Jūs esat pļavas vidū kopā ar draugiem, bet pēkšņi bezvadu skaļrunis izslēdzas… un iestājas klusums. Daļa šāda tipa skaļruņu spēj atskaņot mūziku līdz pat 10 stundām. Tikpat svarīgi pievērst uzmanību arī uzlādes ātrumam. Daži modeļi nodrošina ātro uzlādi, citi būs jālādē ilgāk.

Savienojamība

Mūsdienu skaļruņi ir aprīkoti ar jaunākajām Bluetooth versijām (Bluetooth 4.0 vai 5.0). Ja ierīcei, ar ko veidosiet savienojumu, ir vecāka versija, iespējams, radīsies savienošanas problēma. Pārliecinieties, vai skaļrunis ir savienojams ar citām Bluetooth versijām, lai izvairītos no vilšanās.

Brīvroku funkcija

Jūs klausāties mūziku skaļrunī, kas savienots ar viedtālruni, un pēkšņi saņemat zvanu. Kas notiek? Ja skaļrunim ir iebūvēts mikrofons, varat par to runāt tā, it kā tas būtu brīvroku ierīce. Mūzika tiek izslēgta, Jūs atbildējāt uz zvanu, noklikšķinot uz skaļruņa pogas, un, kad esat beidzis runāt, mūzika turpina skanēt. Noderīgi?

Dizains

Vai esat jau domājis par to, kur iegādāto skaļruni novietosiet? Lai gan tā ir maza un vienkārša ierīce, ja plānojat to atstāt redzamā vietā, izvēlieties ierīci ar atbilstošu dizainu. Ja domājat to vairāk izmantot ārpus mājas, Jums varētu patikt kāds no krāsainiem modeļiem, kas pievērš uzmanību.

Vienkārša ierīces kontrole

Jo vieglāk skaļruni var pārvaldīt, jo labāk. Jūs noteikti nevēlaties pavadīt vairākas dienas, lasot instrukcijas. Jūs gribat skaļruni ieslēgt, savienot ar ierīci un izbaudīt mūziku, tādēļ pārliecinieties, ka skaļrunis ir vienkārši izmantojams.

Bezvadu skaļrunis - lielisks ikvienam, kurš mīl baudīt mūziku augstākajā kvalitātē. Ja Jums aktuāla bezvadu skaļruņa iegāde, ieskatieties veikala 220.lv piedāvājumā. Bezvadu skaļruņi interneta veikalā 220.lv pieejami plašā izvēlē, lai katrs varētu izvēlēties savām vajadzībām piemērotāko risinājumu.

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar interneta veikalu 220.lv .