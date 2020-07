Volstrītā akciju cenas kāpj, Eiropā nav vienotas tendences

Kā tika prognozēts, FRS Atvērtā tirgus komiteja divu dienu sēdes noslēgumā trešdien nolēma saglabāt bāzes procentlikmes mērķrādītāju pašreizējā rekordzemajā 0-0,25% līmenī. Pauels norādīja, ka procentlikmes paaugstināšana nav gaidāma, pirms ASV ekonomIka būs pārvarējusi pašreizējo krīzi.

Reaģējot uz Pauela izteikumiem, dolāra kurss turpināja kritumu.

"Pauela izteikumi liecina, ka FRS būs gatava atbalstīt izaugsmi, nepieciešamības gadījumā veicot turpmākus pasākumus, un tas ir iedrošinājums akciju tirgus "buļļiem"," norādīja "Gorilla Trades" stratēģis Kens Bermans.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,6% līdz 26 539,57 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 3258,44 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,4% līdz 10 542,94 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien gandrīz nemainījās un tirdzniecības sesijas beigās bija 6131,46 punkti, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,1% līdz 12 822,26 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,6% līdz 4958,74 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 0,6% līdz 41,46 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 1.2% līdz 43,75 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1716 līdz 1,1794 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2932 līdz 1,2993 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 105,09 līdz 104,39 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 91,79 līdz 90,76 pensiem par eiro.