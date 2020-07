Elektromobiļu salīdzinājums: kuram auto ir labākā vērtības un kvalitātes attiecība?

Šobrīd aktuāls ir jautājums, kā izvēlēties labāko no šobrīd Latvijā pieejamajiem elektroauto? Atbilde slēpjas salīdzināšanā, kas izceļ viena automobiļa priekšrocības vai cita automobiļa trūkumus. Rakstā ietvertajā pretstatījumā ir iekļauti desmit jauni elektroautomobiļi, kas jau ir pieejami vai drīzumā būs pieejami Latvijā. Visi auto ir cenu kategorijā, kas svārstās ap 30 000 eiro, un salīdzinājumam izmantoti objektīvi tehniskie dati.

Salīdzināmo elektroauto desmitnieks ir šāds: Honda e, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona Electric, MINI Electric, Nissan LEAF, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Renault Zoe, Volkswagen e-Up! un Volkswagen ID.3. Dažiem no modeļiem ražotāji piedāvā vairākas versijas, tai skaitā beterijas un elektromotoru izvēles iespējas, tādēļ salīdzinājumā ietverti lētākie bāzes modeļi.

Ātrākais auto neizceļas ar lielāko gaitas rezervi

Visātrākais no minētajiem elektroautomobiļiem ir MINI Electric. Tas 100 km/h sasniedz 7,3 sekundēs. Nissan LEAF (7,9 sekundes), Peugeot e-208 (8,1 sekunde) un Peugeot e-2008 (8,5 sekundes) ir nedaudz lēnāki, kamēr pārējiem modeļiem paātrinājums līdz 100 km/h ilgst vairāk nekā 9,5 sekundes.

MINI un Nissan elektromobiļiem ir jaudīgākie elektromotori (attiecīgi 184 un 150 zirgspēki), savukārt augstākais griezes moments ir Hyundai Kona (395 Nm).

Viens no svarīgākajiem elektromobiļa raksturlielumiem ir baterijas energoietilpība un attālums, ko elektroauto spēj veikt bez papildus uzlādes. Līderi šajā parametru kategorijā ir franču automobiļi – Renault Zoe un Peugeot e-208. Šiem pilsētas hečbekiem, kas izmēru ziņā ir ļoti līdzīgi, uzstādītas attiecīgi 54,7 un 50 kWh baterijas, bet nobraucamais attālums ar vienu uzlādes reizi sasniedz 395 un 340 kilometrus. Francūžiem uz pēdām min Volkswagen ID.3 un Hyundai automobiļi.

Nozīmīgs kritērijs, veicot lielus attālumus, ir uzlādes procesa ātrums. Nepārspējami līderi šajā ziņā ir abi Peugeot automobiļi, jo atbalsta ātro uzlādi ar 100 kW jaudu. Otrajā vietā ierindojas Honda, kā ražoto elektroauto gan var lādēt tikai ar 60 kW jaudu. Praktiski tas nozīmē, ka katra lādēšanas pauze Peugeot automobiļiem bus gandrīz divas reizes īsāka nekā Honda elektromobilim.

Elektroautomobiļu efektivitāti mēra kilovatstundās, kas nepieciešamas, lai nobrauktu 100 kilometrus. Būtībā tas ir analogs tradicionālo automobiļu patēriņa rādītājam, tikai starp elektromobiļiem atšķirības nav tik lielas. Piemēram, visjaudīgākais auto – MINI Electric (184 ZS) – uz 100 kilometriem patērēs 16,1 kWh elektroenerģijas, savukārt vismazāk jaudīgais auto, kas šajā salīdzinājumā ir VW e-Up! (83 ZS), patērēs 16,2 kWh. Vienīgie elektromobiļi ar vidējo enerģijas patēriņu zem 16 kWh uz 100 kilometriem* šajā salīdzinājumā ir abi Hyundai modeļi un Peugeot e-208.

Cena kā vissvarīgākais kritērijs

Cena ir vēl viens nozīmīgs elektroautomobiļa raksturlielums, un šajā parametru kategorijā TOP3 ir šāds: Volkswagen e-Up! (23 790 eiro), Peugeot e-208 (29 800 eiro) un Volkswagen ID.3 (30 000 eiro). Ko par samaksāto naudu iegūs pircējs?

Lētākais elektroauto ir trešais no beigām, ja runa ir par nobraucamo attālumu. Volkswsgen ID.3 savukārt ir trešajā vietā, kamēr Peugeot e-208 pat ir otrais. Ja vērtē praktiskumu, tas ir – bagāžnieka ietilpību – neviens no šiem auto nav izcilnieks, jo līderi šajā jomā ir Nissan LEAF un Peugeot e-2008.

Salīdzinot automobiļu vērtēšanas kritērijus, labākajam katrā no kategorijām tika piešķirti trīs punkti, otrajam – divi, bet trešajam viens punkts. Piemēram, tā kā Volkswagen e-Up! ir lētākais, par cenu tas saņēma trīs punktus. Divus punktus saņēma Peugeot e-208, bet Volkswagen ID.3 – vienu punktu. Jaudas ziņā pārāks pār citiem ir MINI, tādēļ tam tika piešķirti trīs punkti, divus punktus saņēma Nissan LEAF, savukārt vienu punktu sadalīja veseli pieci elektroauto, kam uzstādītais elektromotors attīsta 100 kilovatu jeb 136 zirgspēku jaudu.

Summējot visu deviņu kritēriju (paātrinājums, nobraucamais attālums, jauda, griezes moments, cena, uzlādes jauda, baterijas kapacitāte, efektivitāte un bagāžnieka ietilpība) salīdzināšanas rezultātus, visaugstāko novērtējumu ieguva Peugeot e-208. Tas divās kategorijās bija otrais, divās – trešais un pa reizei ar kādu citu auto dalīja pirmo, otro un trešo vietu. Otro pozīciju salīdzinājumā ieguva Nissan LEAF, savukārt trešo un ceturto vietu ar vienādu punktu skaitu savā starpā sadalīja Hyundai Kona un Peugeot e-2008.

Elektromobiļu salīdzinājuma iznākums atspoguļojas arī jūnijā notikušo sacensību Ignitis ON: iepazīsti Lietuvu (Ignitis ON: get to know Lithuania) rezultātos. Sacensībās uzvaras laurus plūca Peugeot e-208, cenas un baterijas ziņā pielīdzināmus elektroauto atstājot sev aiz muguras.

Desmit elektromobiļu salīdzinājuma rezultāti

1. Peugeot e-208: 10,2

2. Nissan LEAF: 9

3.- 4. Hyundai Kona un Peugeot e-2008: 6,2

5.- 6. MINI Electric un Renault Zoe: 6

7. Hyundai Ioniq: 3,2

8. Volkswagen e-Up!: 3

9. Honda e: 2,2

10. Volkswagen ID.3: 2