Banka "Citadele" ievieš jaunu bezkontakta norēķinu veidu

"Ņemot vērā, ka pēdējā gada laikā ir būtiski pieaudzis bezkontakta maksājumu skaits, kas šobrīd veido 71% no visiem "Citadeles" klientu veiktajiem maksājumiem, gredzens būs vēl viens veids, kā ātri un droši veikt bezkontakta maksājumu," uzskata bankā.

"Citadeles" karšu un maksājumu daļas vadītājs Andris Lazdiņš skaidro, ka gredzens kā maksāšanas veids pasaulē nav jaunums. Pēc viņa teiktā, katrs gredzens tiek radīts individuāli, pēc klienta izmēra un izvēlētās krāsas, un tas, salīdzinot ar citiem maksāšanas rīkiem, prasa ilgāku izgatavošanas laiku.

Šobrīd "Citadele" ir uzsākusi pieteikumu saņemšanu no klientiem. Gredzens, tāpat kā aproces, tiks piesaistīts "Citadeles" mobilajai lietotnei, kurā klients varēs gan mainīt PIN kodu, bloķēt iespēju veikt maksājumu ar gredzenu, pārskatīt kartes darījumu un noteikt maksāšanas reģionu.

Bankā informēja, ka gredzens ir ūdensdrošs un izgatavots no izturīgas keramikas, kas pasargā to no skrāpējumiem un ūdens bojājumiem. Gredzens esot tik pat drošs kā bezkontakta maksājumu karte, un tas pilnībā atbilst visām noteiktajām drošības prasībām. Klientiem būs iespēju izvēlēties baltu vai melnu gredzena krāsu.

Patlaban "Citadeles" klientiem pieejami septiņi dažādi norēķinu veidi - maksājumu karte, "ApplePay", bankas lietotne "Android" telefoniem, uzlīme, maksājums uz telefona numuru, aproce un gredzens.

Jau ziņots, ka banka "Citadele" pagājušajā gadā strādāja ar 38,976 miljonu eiro peļņu, kas ir par 18% vairāk nekā 2019.gadā. Savukārt bankas aktīvi pērn pieauga par 48%, sasniedzot 3,447 miljardus eiro.

Pēc aktīvu apmēra banka "Citadele" 2019.gada beigās bija ceturtā lielākā banka Latvijā.