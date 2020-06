Strauji pieaug par krusas un negaisa postījumiem iesniegto atlīdzību skaits

“Krusas graudi nopietni sabojājuši daudzas automašīnas – saņemti vairāki desmiti KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu, un to skaits ar katru minūti turpina pieaugt. Vairāki no tiem pieteikti tieši no Garkalnes novada un Upesciema, kur vakar novēroti rekordlieli krusas graudi, bet vērā ņemams faktors bija arī zibens spērieni,” situāciju raksturo BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš.

Lielākie atlīdzības pieteikumi negaisa radītajiem zaudējumiem – attiecīgi 3000 eiro un 1700 eiro – saņemti par zibens spēriena rezultātā bojātu traktora vējstiklu Dobeles novadā un mājas jumtam nodarītiem postījumiem Bauskas novada Brunavas pagastā. Par krusas nodarītajiem bojājumiem automašīnām vidējā pieteiktā atlīdzība ir 1200 eiro apmērā, un galvenokārt cietušas automašīnu virsbūves.

“Ļoti bīstami šajās negaisa dienās ir arī zibens spērieni. Piemēram, braucot pa ceļu Dobeles novada Annenieku pagastā, traktorā iespēra zibens. Cietis vējstikls un radīti slēpti bojājumi, par kuriem pieteikta atlīdzība 3000 eiro apmērā,” atklāj Liepiņš.

Negaisa laikā valstī kopumā reģistrēti vairāki tūkstoši zibens uzplaiksnījumu. Daudzviet kritusi krusa, vietām – pat vairākus centimetrus lieli ledus gabali; applūdušas ielas un zemākās vietas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Visvairāk ziņojumu par lielgraudu krusu saņemts no Rīgas austrumiem, kā arī Stopiņu, Garkalnes un Ādažu novada. Rīgā un galvaspilsētas apkaimē reģistrēts arī lielākais skaits zibeņu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) kopumā saņēmis 40 izsaukumus saistībā ar stiprā vēja gāztiem kokiem un negaisa postījumiem, tostarp 19 Rīgas reģionā un 15 – Vidzemes reģionā.

Arī 9. jūnijā Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumu un centrālajā daļā iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, vētru un ļoti lielu krusu, prognozē sinoptiķi. Eiropas Eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs (Estofex) ziņo, ka lielākais risks no otrdienas negaisiem būs milzu krusa un vētra, tai skaitā iespējami virpuļviesuļi. Lielgraudu krusa un virpuļviesuļi iespējami tikai atsevišķās vietās, bet stiprs lietus un vējš – plašākā teritorijā.

Valsts lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri. Kurzemē nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Galvenokārt pūtīs lēns ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +15..+22 grādiem, valsts austrumos – līdz +24..+29 grādiem.

BTA aicina apdrošināt īpašumus pret šādu negadījumu riskiem un vētras laikā izturēties piesardzīgi, automašīnas nenovietojot zem kokiem un laikus pārliecinoties, vai droši nostiprināti logi, jumti un citas ēku daļas.