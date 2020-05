Kredītbrīvdienas visbiežāk prasa loģistikā, viesmīlībā un ražošanā nodarbinātie

Visvairāk kredītbrīvdienu pieteikumu iesniedzēji ir nodarbināti loģistikas nozarē. No visiem iesniegtajiem pieprasījumiem, šo nozari pārstāv 14%. Tikt galā ar kredītsaistībām nav viegli arī globālās pandēmijas smagi skartajā viesmīlības sfērā, un 12% no visiem kredītbrīvdienu lūgumiem saņemti tieši no tūrisma kompānijās, viesnīcās un ēdināšanas iestādēs strādājošajiem. 9,7% pārstāv ražošanas uzņēmumus, 6,1% izglītības, 5,9% būvniecības un 5,3% kultūras un izklaides nozari.

«Ja martā ceturtā daļa no visiem kredītbrīvdienu pieteikuma iesniedzējiem kā maksāšanas grūtību cēloni norādīja darba zaudēšanu, tad maijā šajā ziņā piedzīvots ievērojams uzlabojums. Šomēnes tikai 16% no visiem gadījumiem saistīti ar darba zaudēšanu, kamēr ienākumu samazināšanos par galveno maksāšanas grūtību cēloni norādījuši 62%. Vēl 20% atrodas pagaidu dīkstāvē,» ar klientu grūtībām iepazīstina Bigbank Latvijas filiāles vadītājs Ģirts Kurmis. Kopumā cilvēki pagaidām ar kredītsaistību pildīšanu tiek galā labāk nekā tika prognozēts. Kredītbrīvdienas prasījis vien katrs simtais Bigbank klients jeb 1% no visiem Bigbank klientiem.

Par Bigbank

Bigbank AS ir Igaunijas banka, kas specializējas patēriņa kredītu un aizdevumu juridiskām personām izsniegšanā, kā arī izdevīgu termiņnoguldījumu pakalpojumu sniegšanā. Uzņēmums izvērsis darbību ārpus Igaunijas, izveidojot filiāles Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā un Bulgārijā, kā arī piedāvājot pārrobežu pakalpojumus Austrijā, Vācijā un Nīderlandē. Uzņēmumu vada grupas valdes loceklis Martins Lants. Valdē darbojas arī Svens Raba, Marts Veskimagi un Argo Kiltsmans.