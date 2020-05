FOTO: “Ieeja tikai personālam” – kas atrodas aiz šīm durvīm “Maxima” veikalos?

“Mūsu stratēģijas “2025” mērķis ir būt klientu novērtētai izvēlei katru dienu. Lai saņemtu tik augstu apliecinājumu no savu klientu puses, pie tā strādā virkne cilvēki un departamenti, tomēr klienti visciešāk saskaras ar mūsu darba rezultātiem tieši veikalā, dodoties pēc ikdienai nepieciešamām precēm. Lai rūpētos par klientu apmierinātību ik dienu, par to tieši ir atbildīga veikala komanda ar vadītāju priekšgalā. Lai mūsu darbinieki varētu parūpēties par veikalu klientiem, primāri ir domāt par viņu labklājību darba vietā, tāpēc, atverot jaunus veikalus un rekonstruējot esošos, ievērojamas investīcijas novirzām tieši darbinieku telpām, nodrošinot ergonomisku darba vidi, labiekārtotu virtuvi uz vietas gatavotas bezmaksas maltītes ieturēšanai, kā arī atpūtas telpas, kurās uzturēties ir patīkami un mājīgi. Noteikti turpināsim to darīt arī turpmāk. Lai labāk izprastu mūsu darbinieku ikdienu, nolēmām ļaut ielūkoties darbinieku ikdienā otrpus tirdzniecības zālei tikko atvērtajā “Maxima XX” veikalā Rusova ielā 1,” komentē “Maxima Latvija” personāla vadības un tirdzniecības tīklu direktore Gunita Ķiesnere.

Ik dienu mūsu veikali savus pircējus sagaida ar pilniem preču plauktiem, taču, pirms tās nonāk klientu iepirkumu grozos, to piegāde un rūpīga uzglabāšana notiek veikala palīgtelpās – sākumā tšs tiek piegādātas no “Maxima” loģistikas centra uz rampu un pēc tam jau tiek sadalīta dažādās uzglabāšanas vietās – aukstuma kamerās, kas aprīkotas ar īpašu temperatūras režīmu, fasētavā, kur produkti tiek sadalīti ērtos iepakojumus, kā arī citās telpās. Liela daļa produkcijas, kā piemēram, plašs kūku sortiments, svaigas un siltas smalkmaizītes, daudzveidīgs salātu piedāvājums, gaļas marinējumi un pat desas atsevišķos veikalos tiek gatavoti turpat uz vietas veikalā – konditorejas, kulinārijas un gaļas izstrādājumu ražotnēs.

Ieskatāmies, kur tiek tikai "Maxima" darbinieki. (Foto: Maxima)

Mūsdienīgas konvekciju plītis, ātrās dzesēšanas aukstuma kameras, daudzfunkcionāli mikseri, jaunākās paaudzes cepeškrāsnis, modernās gaļas mašīnas un iekārtas desu gatavošanai ir tikai daļa no tehnoloģiju risinājumiem, kuri ieviestas gan izejvielu uzglabāšanas telpās, gan gatavošanas zonās, lai atvieglotu darba ikdienu veikalu ražošanas fabriku darbiniekiem “Maxima” veikalos.

Preču konteineri veikala telpās tiek izvietoti pēc lean principa augstākai efektivitātei - pilnie konteineri tiek novietoti atbilstoši katrai preču kategorijas vietai, kas ir zonētas ar īpašiem grīdu apzīmējumiem, tukšie – atsevišķi, lai atbraucot piegādes transportam, tos būtu iespēja operatīvi no veikala telpām paņemt, atbrīvojot vietu pilnajiem.

Daļa preču pirms izvietošanas tirdzniecības zālē tiek sapakotas fasētavas telpā, savukārt, pateicoties rūpīgam roku darbam, mārketinga kabinetā tiek sagrieztas cenu zīmes, sagatavoti bukleti, veikala atlaižu un īpašo piedāvājumu avīzes, kas pēc tam tiek izvietoti tirdzniecības zonā.

Arī tirdzniecības zālē preces tiek izvietotas atbilstoši katrai preču kategorijai, piemēram, piena produktu zona, gaļas produktu un izstrādājumu zona, dzērienu zona, sadzīves preču zona, kur par preču pieejamību, cenošanu un plauktu papildināšanu savukārt, rūpējas savs menedžeris.