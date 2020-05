Praktiski padomi uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt tirdzniecību internetā

Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi daudziem uzņēmējiem ir sagādājuši grūtības, bet vienlaikus tie ir mudinājuši aktīvāk īstenot digitalizācijas plānus, kas iepriekš nav bijuši prioritāšu saraksta augšgalā. Taču, sākot izskatīt e-komercijas iespējas, uzņēmējiem nav viegli noorientēties plašajā informācijas apjomā. Tāpēc Luminor apkopoja praktiskus padomus, kas ļaus vieglāk orientēties dažādo risinājumu piedāvājumā un izvēlēties savam veikalam atbilstošāko.



Kas uzņēmējiem jāņem vērā, uzsākot vai attīstot e-komerciju, iesaka jomas eksperti: Gatis Veikšins, web risinājumu uzņēmuma Born Digital vadītājs; Viktors Saulītis, Luminor E-komercijas un karšu risinājumu vadītājs, un Andis Stafeckis, digitālā mārketinga aģentūras Infinitum Agency vadītājs.



• Interneta veikala izveide no nulles var būt dārga un laikietilpīga, tāpēc var izvēlēties jau gatavas bezmaksas platformas – maziem un vidējiem uzņēmumiem derēs WooCommerce platforma, uzņēmumiem, kas ir nedaudz lielāki par vidējo, atbilstošs būs Magento risinājums, savukārt lielajiem uzņēmumiem ieteicams veidot pašiem savu interneta veikalu, kas atbilstu visām prasībām.



• E-komercijas platformas iespējams pielāgotsavām vajadzībām ar dažādiem papildu rīkiem – atlaižu spraudņiem, grāmatvedības moduļiem, īpašu dizainu utt. Lai gan lielākoties e-komercijas platformas ir bez maksas, dažādus papildinājumus var pievienot par papildu samaksu.



• Lai klienti izvēlētos iepirkties jūsu e-veikalā, svarīgi, lai tas būtu uzticams – darbotos bez kļūdām, būtu ērti lietojams un vizuāli pievilcīgs.



• Parūpējieties, lai interneta veikala dizains būtu ērts un vienkārši lietojams, lai klienti vēlētos ilgāk uzkavēties jūsu veikalā un saglabātu pozitīvu pieredzi. Kvalitatīvs un atbilstošs dizains veicina pārdošanas rezultātus.



• Liela daļa klientu izmanto e-veikalus mobilajās ierīcēs, tāpēc svarīgi padomāt, lai mājaslapa pilnvērtīgi darbotos arī telefonos un planšetdatoros, kur iepirkšanās pieredzei būtu jābūt tikpat ērtai kā datorā.



• Izvēlieties tādu apmaksas rīku, kas būtu ērts gan pircējiem, gan pārdevējam. Luminor piedāvā e-komercijas risinājumu, kas ļauj saņemt maksājumus no lielāko banku klientiem un maksājumu kartēm, neslēdzot atsevišķu līgumu ar katru banku. Uzņēmumiem, kuru apgrozījums mēnesī nepārsniedz 100 tūkstošus eiro, šis risinājums līdz augusta beigām pieejams bez komisijas maksas.



• Interneta veikala vai mājaslapas izveide ir tikai pats sākums – jārēķinās, ka, pirms uzsākt pārdošanu, veikals vēl jāaizpilda ar saturu, lai pircējam būtu no kā izvēlēties. Saturs mūsdienu tīmeklī ir ļoti svarīgs – jo kvalitatīvāks saturs, jo labāki pārdošanas rezultāti, labāki rezultāti Google utt.



• Kad e-veikals tehniski gatavs un piepildīts ar saturu, laiks piesaistīt pircējus. Ir daudz dažādu mārketinga rīku, taču, lai atrastu efektīvāko no tiem, jāpadomā, kas ir jūsu veikala mērķauditorija un kādus informācijas kanālus tā patērē – vai tie ir sociālie tīkli, tradicionālie mediji vai reklāmas stendi pie vietējā veikala?



• Liela nozīme ir reklāmas vizuālajam noformējumam un tekstam. Tie jāveido tā, lai cilvēki gribētu ilgāk uzkavēties pie šīs informācijas – tam labi noder veiksmīgi video materiāli un iesaistoši risinājumi jeb rich media.



• Lai izvērtētu digitālās reklāmas efektivitāti, ieteicams e-veikalam izmantot analītikas rīku, piemēram Google Analytics, kas pamatā ir bez maksas un nodrošina informāciju par to, pa kādiem kanāliem klienti nonāk jūsu e-veikalā, cik daudz laika tajā pavada, ko visvairāk pērk, cik daudz naudas tērē utt. Tas palīdz izvērtēt, kādi mārketinga rīki strādā vai nestrādā un ko var uzlabot.



• Ar laiku auditorijas maina izmantotos kanālus, un arī mārketings tam ir jāpielāgo. Tāpēc svarīgi sekot līdzi aktualitātēm un mērķauditorijas interesēm.

