Pēc ziņām par vakcīnas daudzsološiem izmēģinājumiem pieaug akciju cenas

Pozitīvā notikumu attīstība nodrošināja vienu no labākajām dienām globālajiem tirgiem kopš Covid-19 krīzes sākuma. Galvenie Eiropas biržu indeksi pieauga par vairāk nekā 5%, Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" kāpa par 3,9%. ASV naftas cenas pacēlās virs 30 ASV dolāriem par barelu pirmoreiz kopš marta vidus.

"Jaunajai nedēļai ir bijis ļoti optimistisks sākums, pieaugot akciju, jēlnaftas, vara, zelta un sudra cenām," sacīja "ThinMarkets" analītiķis Favads Razakzada.

Ir jaunas pazīmes par normālas situācijas atjaunošanos pēc tam, kad liela daļa globālās ekonomikas tika slēgta Covid-19 izplatības ierobežošanai. Tika atkal atvērta Svētā Pētera bazilika Vatikānā un Akropole Atēnās, savukārt ASV trīs lielākie Detroitas autobūvnieki atsāka darbu, bet Kalifornijas un Ņujorkas štati virzījās uz sporta sacensību atsākšanu, lai gan bez skatītājiem klātienē.

"Karantīnu mīkstināšanai progresējot, investori turpina vērtēt kompānijas tā, it kā globālā ekonomika jau būtu sasniegusi savu zemāko punktu," sacīja "London Capital Group" analītiķis Džaspers Lolers.

Noskaņojumu uzlaboja arī ASV biotehnoloģiju uzņēmuma "Moderna" paziņojums presei par "pozitīviem pagaidu" rezultātiem potenciālās vakcīnas izmēģinājumu 1.fāzē. Izmēģinājumu 3.fāze, kas ir lielākā un svarīgākā vakcīnas efektivitātes apstiprināšanai, sāksies jūlijā.

"Moderna" akcijas cena pieauga par 20%. Briefing.com gan atzina, ka ir vajadzīga "piesardzība", jo vakcīnas izmēģinājumi ir tikai sākušies.

"Moderna" paziņojums īpaši labvēlīgi ietekmēja kompānijas ceļojumu, izklaides un citās nozarēs, kuras Covid-19 ierobežojumi ir skāruši vissmagāk.

"United Airlines" akcijas cena pieauga par 21,1%, "Marriott International" akcijas cena - par 17,4%, "Live Nation" akcias cena - par 15,2%, "Simon Property Group" akcijas cena - par 10,9%.

Analītiķi arī atsaucās uz ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela teikto, ka ekonomikas kritums nebūs tik briesmīgs kā Lielās depresijas laikā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 3,9% līdz 24 597,37 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 3,2% līdz 2953,91 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,4% līdz 9234,83 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 4,3% līdz 6048,59 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 5,7% līdz 11 057,87 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 5,2% līdz 4498,34 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 8,1% līdz 31,82 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 7,1% līdz 34,81 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0820 līdz 1,0919 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2116 līdz 1,2197 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 107,06 līdz 107,29 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 89,31 līdz 89,49 pensiem par eiro.