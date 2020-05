Ziepniekkalnā atklāts jauns tirdzniecības centrs "Aleja"

TC “Aleja” ir viens no lielākajiem jaunajiem "Rimi Latvia" tirdzniecības centru projektiem, kura kopējās investīcijas ir vairāk nekā 22 miljoni eiro. "Rimi Hyper Aleja" atrodas jaunā daudzfunkcionālā un mūsdienu prasībām atbilstošā tirdzniecības centra pirmajā stāvā, aizņemot teju 4300 kvadrātmetru lielu platību.

“"Rimi" hipermārkets tirdzniecības centrā “Aleja” kļūst par ceturto Rimi veikalu, kurā ir pieejami pašapkalpošanās skeneri, lai pirkumus varētu veikt vēl ātrāk, tā ietaupot veikalā pavadīto laiku. Tāpat jaunatklātā "Rimi" hipermārketa sortiments iedzīvotājiem nodrošinās plašu svaigās pārtikas, mājsaimniecības un citu preču klāstu. Lielveikalā iespējams iegādāties visu svētkiem un ikdienai nepieciešamo - uz vietas ceptu maizi un smalkmaizītes, suši, svaigus augļus, dārzeņus, mājsaimniecības un higiēnas lietas, kā arī citas preces. Arī "Rimi Hyper Aleja" turpināsim atbalstīt un aicināt klientus dzīvot veselīgi un gardi, izmantojot pircēju iecienīto veselīgās iepirkšanās ceļvedi - "Rimi" Labākai dzīvei. "Rimi" veikala darba laiks būs katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00,” informē "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala.

"Rimi" hipermārkets nodrošinās 100 jaunas darba vietas. Jaunais veikals būvēts saskaņā ar "Rimi" jaunizstrādāto dizaina konceptu. Pircēju ērtībām ir uzstādītas vieglāk pamanāmas norādes veikala nodaļās, padarīta plašāka veikala ieejas zona, uzstādītas modernākas pašapkalpošanās kases, pieejami ērtāki un vieglāk vadāmi iepirkumu rati, kā arī izstrādāts jauna koncepta info centrs. Jaunajā info centrā pieejams pircēju steidzīgajām ikdienas gaitām atbilstošs sortiments, tajā izkārtota atpūtas zona, kurā ieturēt maltīti un baudīt kafijas tasi.

Līdz ar "Rimi Hyper Alejas" atklāšanu, tiek paplašināta arī "Rimi" e-veikala kapacitāte, kas priecēs ne tikai "Rimi" e-veikala piegādes teritorijā dzīvojošos pircējus, bet arī tos, kuri braucot mājās vai ikdienas gaitās, var iegriezties pēc pasūtījumiem veikalā. No 18. maija. “Saņem veikalā” punkts un "Rimi Drive" tiek atvērti TC “Aleja”. "Rimi" e-veikalā īpaša vērība tiek pievērsta kvalitatīvai un visām higiēnas prasībām atbilstošai ne vien produktu uzglabāšanai, bet arī piegādes veidam, ko veic specializētajos pārtikas pārvadāšanai paredzētos transportos ar atbilstošiem pārtikas uzglabāšanas kritērijiem. Šobrīd e-veikalā veiktos pasūtījumus iespējams saņemt trīs veidos – pasūtīt piegādi uz mājām, saņemt pirkumus "Rimi Drive" pie TC "Ozols", TC "Spice" un no 18. maija TC "Aleja" vai arī “Saņem veikalā” punktos "Rimi Ozols", "Rimi Spice", "Rimi Mols", "Rimi Olimpia", "Rimi Damme" un no 18. maija "Rimi Aleja".

Tāpat kā visās "Rimi" jaunatklātajās un atjaunotajās iepirkšanās vietās, arī šajā lielveikalā izmantots energoefektīvais un videi draudzīgais LED apgaismojums, kas ļauj ietaupīt 30% no apgaismojuma elektrības patēriņa, kā arī izmantotas īpašas aukstumsistēmas, kas ļauj nodrošināt energoefektīvu telpu apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Bez "Rimi" veikala jaunajā TC "Aleja" būs pieejams būs arī vairāk nekā 30 citi nomnieki. No 15. maija darbu uzsāks “Jānis Roze”, “Mārtiņa Ballīte”, “Lāču gardumi”, “Latvijas Roze”, “Jahonts”, “RD Electronics”, “Baltic Data”, “Top Shop”, “Dino Zoo”, “Gards”, “Daniele Donati”, “Meta”, “Evelatus”,“CoverMe”. Tuvākajā laikā nomnieku klāstu papildinās “My Fitness”, “Drogas’, “Benu aptieka”, “Junge”, “Bento”, “Delisnack”, “Given”, “Optio”, Iļģuciema rūpnīcas veikals, “Zero Sport Outlet”, “Narvesen” un citi dažādu pakalpojumu nomnieki.

Covid-19 vīrusa izplatības laikā visos "Rimi" veikalos ir pievērsta pastiprināta uzmanība drošības, higiēnas un dezinfekcijas nosacījumu ievērošanai, ievērojot valsts institūciju prasības, kā arī iekšējās vadlīnijas.

"Rimi" aicina Latvijas iedzīvotājus būt atbildīgiem gan pret sevi, gan apkārtējo cilvēku veselību un ievērot piesardzības pasākumus, proti, neapmeklēt veikalus, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar Covid-19 slimnieku, kā arī ievērot karantīnu, atgriežoties no ārzemēm.