Latvijā uzstādītā vēja enerģijas jauda ir trešā mazākā Eiropas Savienībā

Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Andris Vanags saka: “Priecājamies pievienoties vadošajai Eiropas vēja organizācijai, kas pārstāv industrijas intereses, veic nopietnu ieguldījumu sabiedrības izglītošanas jomā un kopumā vēja enerģijas attīstībā. Jo īpaši būtiski tas ir patlaban, kad pārvarot krīzes sekas, vēja enerģijas attīstība nodrošinās Latvijas ekonomisko izaugsmi un klimata mērķu sasniegšanu”.

“Esam gandarīti uzņemt WindEurope biedru pulkā Latvijas Vēja enerģijas asociāciju. Latvijai ir lielas ambīcijas atjaunojamo energoresursu ražošanas jomā, apņemoties līdz 2030. gadam ražot vismaz 50% elektroenerģijas no atjaunojamiem resursiem. Nozīmīgu devumu tajā sniegs arī vējš, desmit gadu laikā kāpinot ražošanas jaudu no 66 MW līdz pat 800 MW. Tas ļaus arī Latvijas iedzīvotājiem izmantot nodarbinātības un sociālos ieguvumus, ko sniedz vēja elektroenerģijas ražošana: patlaban šajā nozarē tiek nodarbināt 300 000 cilvēki visā Eiropā un ik gadu vidēji tiek veikti ieguldījumi 25 miljardu eiro apmērā,” saka asociācijas WindEurope vadītājs Džails Diksons (Giles Dickson).

Diksons arī atzīmē, cik būtiska atjaunojamās enerģijas attīstībā ir valsts politika: “Mēs ceram cieši sadarboties ar Latvijas Vēja enerģijas asociāciju un LR Ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu, strādājot pie tādas politikas, kas veicinātu pilnvērtīgu vēja enerģijas potenciāla izmantošanu.”

Latvijā patlaban ir trešā mazākā uzstādītā vēja enerģijas jauda Eiropas Savienībā (66 MW), apsteidzot tikai Slovēniju un Slovākiju. Lietuvā vēja enerģijas jauda ir astoņas reizes lielāka nekā Latvijā (548 MW), bet Igaunijā – gandrīz piecas reizes lielāka (320 MW).* Jāatgādina, ka Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam paredz 800 MW vēja enerģijas jaudas uzstādīšanu Latvijā. Savukārt Eiropā aizvadītajā gadā vēja enerģijas kopējā jauda sasniedza 205 GW. 2019. gadā Eiropā tika izveidoti jauni vēja parki ar 15,4 GW jaudu (Eiropas Savienības valstīs – 13,2 GW).

“Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Latvijā nākamajā dekādē ir jāveic liels darbs. Tam svarīga politiskā griba un mītu laušana sabiedrībā. Kamēr mēs izvairāmies no nezināmā un baidāmies, visā Eiropā vējš jau sen ir pilnvērtīgs enerģijas avots, kas nodrošina 15% no visas patērētās elektroenerģijas. Un būtiski ir atbrīvoties no pagātnes rēgiem – vējš ir atjaunojamā enerģija, kas konkurētspējīgi var iekļauties tirgū,” uzsver A.Vanags.

Vēja enerģijas asociācija darbojas kopš 2006. gada, un tās mērķis ir sekmēt vēja enerģijas izmantošanu Latvijā, līdzdarbojoties nozares normatīvā regulējuma un vides sakārtošanā, kā arī veicināt sabiedrības informētību un izpratni par atjaunojamajiem, it īpaši vēja, energoresursiem.