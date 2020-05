Darbs no mājām. Kādas kļūdas cilvēki pieļauj pašizolācijas laikā

Pandēmijas dēļ daudzi uzņēmumi uzsākuši darbu attālinātā režīmā. Arī pārrunas un sapulces šobrīd lielākoties notiek virtuāli. Izrādās, ka piespiedu nonākšanu jaunā kārtībā ir novērtējuši daudzi, jo atklājies, ka virtuālas sapulces mēdz būt krietni efektīvākas par darbinieku sarunām klātienē – prakse rāda, ka virtuālo sapulču dalībnieki vairāk runā par lietu un savu uzmanību koncentrē uz galvenajiem tematiem.

Tomēr lietišķajai saziņai ar priekšnieku vai kolēģiem videokonferencē no savas mājas virtuves vai viesistabas ir savi zemūdens akmeņi. Ja gribi, lai viss noritētu profesionāli un nenāktos par sevi radīt sliktu iespaidu, nepieciešama rūpīga gatavošanās un plānošana, tāpēc karjeras konsultants no Berlīnes medijam “Deutsche Welle” sniedz ieteikumus, kā izmantot šo pašizolācijas laiku, lai atstātu labāko iespējamo iespaidu uz kolēģiem un vadību. Lai gan ieteikumi šķietami ir vienkārši, pieredze rāda, ka cilvēki bieži par to neaizdomājas.