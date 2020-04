Rīgas Centrāltirgus ievieš iepirkšanās stundas senioriem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Apmeklējuma stundas ir izvēlētas ņemot vērā šī brīža cilvēku plūsmu, proti, no rītiem Centrāltirgu šķērsojot cilvēki, kas dodas uz darbu, savukārt, pēcpusdienā - cilvēki, kas veic savus pirkumus pēc darba. Tādējādi no plkst.11 līdz 15 esot drošākais apmeklējuma laiks, kad iespējams veikt nepieciešamos pirkumus, izvairoties no liekas drūzmēšanās, uzskata uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

Šajās stundās pārējās iedzīvotāju grupas iespēju robežās tiek aicinātas tirgu neapmeklēt.

Lai nodrošinātu apmeklētāju drošību Covid-19 izplatības laikā, tirgū pie paviljonu ieejām ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi, atklātā teritorijā un paviljonos izvietotas uzlīmes un norobežojošās līnijas, kas apmeklētājiem ļauj ievērot divu metru distanci, pie visām paviljonu ieejām un tirgošanās vietām ir izvietoti informatīvie materiāli, kā arī ir nodrošināti individuālie sejas aizsargstikli darbiniekiem.

Tāpat tirgus apsardzes darbinieki nodrošina pastiprinātu cilvēku plūsmas un pulcēšanās ierobežojumu kontroli. Uzņēmums tirgus apmeklētājus aicina pievērst uzmanību ieviestajiem drošības pasākumiem un ievērot tos.