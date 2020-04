Tet un Tildes izveidotā virtuālā asistenta Covidbot pieprasījumu skaits aug ar katru dienu; aktīvākie – valmierieši

"Patiess prieks, ka mūsu apvienotajai Tet un Tildes komandai izdevies izveidot iedzīvotājiem noderīgu, drošticamu uzziņas kanālu, kas atvieglo informācijas iegūšanu šajā sarežģītajā laikā. Mēs turpināsim strādāt, lai arvien vairāk valsts un pašvaldības institūciju izvietotu mūsu virtuālo asistentu savās tīmekļa vietnēs, palīdzot atbildēt uz cilvēku jautājumiem un informācijas meklējumiem," saka Tildes biznesa attīstības direktors Kaspars Kauliņš.

"Lielākā daļa pieprasījumu ir par slimības izplatības statistiku Latvijā un ārvalstīs, aktualitātēm valstī un veselības jautājumiem, piemēram: "Kur nodot analīzes?", "Vai es esmu slims?", "Kā pasargāt sevi un tuviniekus?", kā arī, ko nozīmē sociālā distancēšanās un ar to saistītie ierobežojumi. Jautājumus lielākoties uzdod no plkst. 11.00 līdz 15.00," stāsta Tet mākslīgā intelekta pakalpojumu vadītāja Inese­ Zariņa.

Kopumā datu bāzē ir apkopotas vairāk nekā 200 atbildes uz dažādiem jautājumiem no valsts iestāžu sniegtās informācijas: Ministru kabineta, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Izglītības ministrijas, Kultūras ministrijas, Ekonomikas ministrijas un citām. Šobrīd Covidbot tiek papildināts ar informāciju par dīkstāves pabalstiem un uzņēmēju iespējām, bet drīzumā tajā būs pieejama arī informācija par dažādiem tiešsaistes resursiem, piemēram, saturu, ko var noskatīties, paliekot mājās, vai tiešsaistes vingrošanas iespējām.

Virtuālā asistenta jautājumu klāsts tiek papildināts katru dienu, un šobrīd vairāk nekā 90% no lietotāju jautājumiem tiek atbildēti pareizi, kas ir ļoti labs rādītājs. Turklāt asistents kļūst aizvien kvalitatīvāks, palielinoties sarunu skaitam. "Šis robots ir unikāls ar to, ka katru dienu ir nepieciešams mainīt informāciju, kas nāk no valsts iestādēm. Tas nozīmē, ka robota trenēšanas process ievērojami atšķiras no tā, kā esam strādājuši līdz šim. Parasti tajā vajag ielikt klientu apkalpošanas informāciju, kas nemainās gadu vai divus, un robotu treneriem jāstrādā ar dažādām atbilžu variācijām. Virtuālā asistenta Covidbot gadījumā informācijas strauja mainība ir jauna pieredze gan Tet, gan Tildes komandām," skaidro I.Zariņa.

Virtuālā asistenta Covidbot iespējas augsti novērtē pašvaldības, kas aktīvi to izmanto.

"Mēs esam priecīgi, ka mūsu risinājumu novērtē gan Valmieras, gan arī Smiltenes, Alūksnes un Strenču novados. Vienlaikus aicinām arī citas pašvaldības un valsts institūcijas sekot vidzemnieku piemēram un izvietot Covidbot savās mājaslapās. Tas ir ļoti vienkārši – piesakieties vietnē covidbots.lv un mēs jums palīdzēsim!" aicina Kaspars Kauliņš.

Virtuālo asistentu Covidbot izveidoja tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Tet un valodu tehnoloģiju uzņēmums Tilde divu dienu laikā, iesaistot izveides procesā 10 darbiniekus – 5 no katra uzņēmuma. Tildes speciālisti nodrošina tehnisko risinājumu, savukārt Tet robotu treneri nodarbojas ar informācijas izveidošanu, uzturēšanu un papildināšanu.

Virtuālais asistents ir pieejams vietnē https://covidbots.lv/, un ikviena valsts un pašvaldību iestāde, kas to vēlas, ir aicināta ievietot to arī savā mājaslapā.