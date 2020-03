"airBaltic" pārtrauc lidojumus uz Telavivu

Ar pasažieriem, kuri rezervējuši biļetes ietekmētajiem lidojumiem, lidsabiedrība sazināsies personīgi un piedāvās ceļojumu alternatīvas.

Papildus lidojumu pārtraukšanai no Rīgas uz Romu un Telavivu "airBaltic" arī ir atlicis tiešo reisu sākšanu no Tallinas uz Romu līdz 1.jūnijam.

Jau ziņots, ka veselības un drošības apsvērumu dēļ, kā arī sekojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām, "airBaltic" nolēmusi pārtraukt visus lidojumus uz un no Milānas un Veronas no 9.marta līdz aprīļa beigām, un no 10.marta līdz 31.maijam atcelti arī visi lidojumi uz un no Romas. Savukārt no 29.marta līdz 31.maijam "airBaltic" atcēlusi vēl 370 lidojumus uz dažādiem galamērķiem.

2019.gadā "airBaltic" pārvadāja kopumā 5,049 miljonus pasažieru.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, kā arī "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas. Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.