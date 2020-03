Veselības un drošības apsvērumu dēļ airBaltic ir pieņēmusi lēmumu šobrīd pārtraukt visus lidojumus uz un no Milānas un Veronas līdz aprīļa beigām. Ar pasažieriem, kuri rezervējuši biļetes ietekmētajiem lidojumiem, lidsabiedrība sazināsies personīgi. Ievērojot Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus, cilvēki ir aicināti neceļot uz vīrusa skartajiem apgabaliem Itālijā.

Atbilstoši uzņēmuma piesardzības pasākumiem pilnīga lidmašīnas dezinfekcija tiks pabeigta tuvākajās stundās. Jau 7. martā tai tika veikta preventīva dezinfekcija. Konkrētā lidojuma apkalpe uz laiku neveiks savus darba pienākumus.

Konkrētā reisa pasažieri var sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) Latvijā pa tālruņiem 67081508, 67501590, 27802228 un spkc.gov.lv vai vērsties attiecīgās valsts slimību profilakses un kontroles centrā. SPKC informēs citu valstu atbildīgās iestādes, kuru valstspiederīgie lidoja šajā reisā.

Uz šo reģionu lidojumus veic arī lidsabiedrība "Ryanair", kas nodrošina reisus uz un no Bergamo. Šonedēļ "Ryanair" informēja, ka no 17.marta šajā maršrutā samazinās reisu skaitu. Kā aģentūrai LETA svētdien apliecināja Rīgas lidostā, patlaban no "Ryanair" nav saņemta papildu informācija par iespējamām izmaiņām.