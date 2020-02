Izstrādāts jauno AS Pasažieru vilciens elektrovilcienu dizains

Tiekoties ar Satiksmes ministrijas augstāko vadību, tika pārrunāti aktuālākie vilcienu ražošanas projekta norises jautājumi. Kā informēja ŠKODA VAGONKA a.s. pārstāvji, projekta etapi seko cits citam saskaņā ar laika plānu, kas tiek nodrošināts pateicoties ciešai projekta darba grupas sadarbībai.

Jaunā AS "Pasažieru vilciens" elektrovilciena modelis, kuru dāvanā no uzņēmuma AS "Škoda Vagonka" valdes priekšsēdētāja saņēma satiksmes ministrs, tādējādi pirmo reizi plašākai publikai Latvijā atrādot topošo vilcienu dizainu. (Foto: LETA)

AS "Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis: "Kopš līguma noslēgšanas gan Latvijas, gan Čehijas pārstāvji ik dienu, savstarpēji komunicējot un veicot nepieciešamās darbības, soli pa solim tuvojas tam, lai jau drīzumā no plānošanas posma pārietu nākamajā - pirmā vilciena reālās ražošanas posmā. Plānošanas etapā viens no pirmajiem uzdevumiem bija vilcienu ārējā krāsojuma izvēle, tādēļ nekavējoties pēc līguma noslēgšanas ar ŠKODA VAGONKA a.s. sākām meklēt labākos risinājumus. Lai arī vilciena eksterjers ir tikai viens solis no gana komplicētā vilcienu ražošanas procesa, tomēr tas būs pirmais un redzamākais, ko ikviens cilvēks pamanīs. Mums pašiem ļoti patīk jauno vilcienu krāsu palete un tās lietojums uz vilciena korpusa. Krāsojums pauž dinamiku un stabilitāti - šāda krāsu kombinācija un atvasinātas tās gradācijas ir kļuvušas par klasiku satiksmes nozarē. Ceram, ka mūsu izvēle šķitīs simpātiska arī mūsu esošajiem un nākotnes pasažieriem".

Tālis Linkaits, satiksmes ministrs: "Esmu gandarīts, ka jauno elektrovilcienu ražošanas process rit uz priekšu saskaņā ar plānoto laika grafiku, īpaši ņemot vērā augstos standartus un kvalitātes prasības. Esmu pārliecināts, ka AS "Pasažieru vilciens" vadība, speciālisti un tehniskie darbinieki nodrošina skrupulozu visu nepieciešamo darbu izpildes uzraudzību un kontroli, lai nākotnes vilcieni, kas jau pēc 3 gadiem būs neatņemama mūsdienu sabiedrības pārvietošanās un mobilitātes sastāvdaļa, ierastos Latvijā savlaicīgi un atbilstoši noslēgtā līguma prasībām."

Jaunā AS "Pasažieru vilciens" elektrovilciena modelis, kuru dāvanā no uzņēmuma AS "Škoda Vagonka" valdes priekšsēdētāja saņēma satiksmes ministrs, tādējādi pirmo reizi plašākai publikai Latvijā atrādot topošo vilcienu dizainu. (Foto: LETA)

Vilcienu krāsojuma dizaina autori ir "Dizaina studija TEIKA" radošā komanda, kas darbu pie šī uzdevuma sāka 2019. gada rudenī. Rezultāts, kas tiek publiskots šodien, ir izkristalizējies intensīvā sadarbībā starp AS "Pasažieru vilciens", "Dizaina studija TEIKA" un ŠKODA VAGONKA a.s. pārstāvjiem.

Saskaņā ar mākslinieku piedāvāto koncepciju, jauno vilcienu eksterjeru veido trīs krāsu kombinācija - satiksmes dzeltenā jeb "traffic yellow", antracīta pelēkā un tumši pelēkā. Jaunajos AS "Pasažieru vilciens" elektrovilcienos kā akcenta krāsa tika izvēlēta dzeltena, ņemot vērā tās funkcionalitātes aspektu, kā arī atbilstību satiksmes nozares specifikai. Tā sevī apvieno praktiskumu, enerģiju, modi un tehnoloģijas. Dzeltenā krāsa ir arīdzan vizuāli visnoturīgākā krāsa: 80% daltonisma un tā paveidu redzes traucējumu gadījumos krāsa saglabā savu izteiksmīgumu un pamanāmību, tādējādi vairojot pieejamību publiskā transporta nozarē. "Satiksmes dzeltens" ir vispamanāmākais visā krāsu spektrā ar augstu gaismas atstarojamību, līdz ar to šī krāsa jau no pagājušā gadsimta vidus tiek izmantota transporta nozarē drošības un redzamības nodrošināšanas nolūkos.

Savukārt antracīta pelēkais - tonis, kas savu nosaukumu ieguvis pateicoties antracīta akmeņoglēm - rūpniecībā izmantots termoelektrostacijās elektrības ražošanai. Jauno elektrovilcienu pamatkrāsa, greznākā no pelēkā toņiem, kalpo gan kā funkcionāli tehniskas nozīmes krāsa, gan kā fons, kas palīdz izcelties dzeltenajiem elementiem. Antracīta pelēkais un tā palīgkrāsa tumši pelēkais būs ilgnoturīgi krāsu elementi, kas vienlaikus vilcienus padarīs arī viegli kopjamus.

Par AS "Pasažieru vilciens"

Uzņēmums ir dibināts 2001. gada 2. novembrī. Akciju sabiedrība Pasažieru vilciens ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu visā Latvijas teritorijā. AS Pasažieru vilciens ir patstāvīgs valsts īpašumā esošs uzņēmums. Eirobarometrs 2018. gada iedzīvotāju aptauja liecina, ka Pasažieru vilciens precizitāte un uzticamība ir augstākā Eiropā.