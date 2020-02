"Airbus" korupcijas skandāla dēļ uz laiku no amata atkāpjas "AirAsia" vadītājs

Paziņojums par to, ka Fernandess aptur darbību "AirAsia" vadītāja amatā, izplatīts pēc tam, kad Lielbritānijas Smago krāpšanas noziegumu izmeklēšanas birojs (SFO) publiskoja informāciju par izmeklēšanu, kurā konstatēts, ka ar "Airbus" saistītas personas veikušas maksājumus, lai noslēgtu darījumus ar "AirAsia" un tās tālo reisu struktūrvienību "AirAsia X".

Izmeklēšanu par aizdomīgajiem maksājumiem sākušas Malaizijas iestādes.

Fernandess un padomes priekšsēdētājs Makrudins Meranuns pavēstīja, ka atkāpjas no saviem amatiem uz diviem mēnešiem vai periodu, kādu lidsabiedrība uzskatīs par nepieciešamu.

Viņi savu vainu noliedz.

Fernandess bijis viens no uzticamākajiem "Airbus" klientiem un viņa vadītā aviokompānija, kuru viņš par vienu ringitu (0,25 centiem) iegādājās 2001.gadā, kad tā bija nonākusi lielās finanšu grūtībās, ir lielākā Eiropas aviobūves uzņēmuma ražoto šaura korpusa lidmašīnu pircēja.

Jau ziņots, ka "Airbus" maksās 3,6 miljardus eiro sodanaudās Lielbritānijā, Francijā un Vācijā, lai šo valstu prokuratūras pret to izbeigtu izmeklēšanas korupcijas lietās. Izmeklēšanas saistītas ar to, ka "Airbus" maksājis starpniekiem un amatpersonām, lai ar to tiktu noslēgti līgumi vismaz 20 valstīs, īpaši Āzijā.