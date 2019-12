Pilnpiedziņa ne tikai rallijā: kā pilna parādu piedziņa palīdz biznesa vidē?

Primārais mērķis – cīnīties ar cēloņiem, nevis sekām

Kā liecina 2019. gadā veiktā SKDS pētījumu centra aptauja, teju trešā daļa Latvijas iedzīvotāju (32%) vismaz reizi ir aizdevuši ievērojamu naudas summu, kas netika laicīgi atgūta. Līdz ar to varam secināt, ka konkrētā problēma, proti, parādu atgūšana, skar ne tikai uzņēmējus, bet arī lielu daļu pārējās sabiedrības. Šajā rakstā galveno fokusu virzīsim uz parādu piedziņu tieši uzņēmumiem.

Ierasta izvēle gadījumā, kad parādnieks jeb debitors naudu atdot nespēj (vai negrib), ir censties to atgūt, izmantojot tiesas palīdzību. Taču tā pēc būtības ir cīņa ar sekām, un arī rezultāts visai bieži nav iepriecinošs, turklāt tiesas process mēdz izvērsties laikietilpīgs un arī dārgs. Lai netiktu zaudēti gan līdzekļi, gan laiks, pareizākais risinājums būtu izmantot pilnu parādu piedziņu. To diktē arī pēdējā desmitgadē novērojamais attīstības temps un biznesa modeļi – lai uzņēmējdarbība neapstātos pie pirmajām grūtībām, ir svarīgi iespējamos riskus izplānot un paredzēt jau pirms biznesa uzsākšanas. Šeit jau atkal varam runāt analoģijās ar auto pasauli, proti, paļaušanās uz parāda piedzīšanu tiesā ir tas pats, kas iegādāties jaunu auto, taču neaprīkot to ar modernākajām drošības iekārtām un neatlicināt līdzekļus KASKO polisei, cerot, ka zādzības vai bojājumu gadījumā palīdzēs policija un tiesa. Bet – kas tad īsti ir pilna parādu piedziņa, un kāds ir tās pamatprincips?

Pilna parādu piedziņa šķērsgriezumā

Pilna parādu piedziņa jeb pilns apgrūtināto aktīvu atgriešanas apritē cikls sevī ietver vairākus risinājumus vienlaicīgi, nevis tikai ārpustiesas piedziņu (piemēram, inkasso jeb inkaso) vai tiesvedības procesu. Lai atgūtu iesaldētos un apgrūtinātos aktīvus, nepieciešams plašs darbību spektrs, kurā ietilpst:

plānošana;

datu analīze;

piedziņas darbības;

aktīvu pārņemšana un realizēšana tam visatbilstošākajā brīdī.

Ja katra no šīm darbībām tiek uzticēta atsevišķam pakalpojumu sniedzējam vai arī kādu (vai vairākas) no tām paredzēts īstenot pašam uzņēmumam, jārēķinās ar visai lielu resursu patēriņu – gan laikā, gan enerģijā un bieži vien arī naudā.

Kā norāda parādu piedziņas uzņēmuma Conventus valdes loceklis Agris Raciborskis, “no kopējiem mūsu klientiem atgūtajiem aktīviem ārpustiesas parādu piedziņas procesā atgūtie līdzekļi sastāda 27%. Lielākā daļa iesaldēto aktīvu tiek atgūti, izmantojot tādas metodes kā aktīvu pārņemšana – hipotēku un komercķīlu izlietošana, t. sk. iesaistīšanās uzņēmumu biznesa procesos. Tādā veidā mēs “iestājamies” debitora vietā, lai tiktu sasniegts optimāls rezultāts gan mūsu klientam, gan nereti – arī otrai pusei, proti, parādniekam.”

Kurp vērsties, ja samilzusi debitoru parādu problēma?

Lai gan pilnai parādu piedziņai ir vairākas būtiskas priekšrocības, šāda veida pakalpojumu nav iespējams saņemt “ik uz stūra”. Viens no šādiem uzņēmumiem ir konsultatīvā sabiedrība Conventus. A. Raciborskis uzsver, ka “atslēgas vārds mūsu, Conventus, pakalpojuma specifikā ir pilna parādu piedziņa. Līdz ar to mūsu klientiem nav nepieciešams tērēt laiku, meklējot un izmantojot vairākus pakalpojumu sniedzējus – mēs nodrošinām gan pirmstiesas piedziņu, gan pārstāvību tiesvedības procesos, gan kustamās mantas pārņemšanu, uzglabāšanu un pārdošanu izsoļu portālā www.utrupe.lv, gan aktīvu pārvaldību līdz mirklim, kad nauda ir nonākusi klienta kontā. Apvienojot šos pakalpojumus un izvēloties katrai situācijai atbilstošāko pieejas metodi, iegūtais sinerģijas efekts kreditoram sniedz efektīvāko risinājumu.”. Šādu universālu modeli Latvijas tirgū nodrošina tikai konsultatīvā sabiedrība Conventus.

Piedziņas procesā attieksme pret debitoru ir korekta, un ikviens process tiek veikts, ievērojot gan Latvijas Republikas normatīvos aktus, gan Latvijas ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas reglamentu. “Debitors ne vienmēr ir ļaunprātīgs nemaksātājs – nereti arī viņš pats ir ieinteresēts saistības nokārtot, tāpēc ir svarīgs abpusējs dialogs un plašs redzējums. Ir svarīgi saglabāt ilgtspējīgas un cilvēcīgas attiecības starp kreditoru un debitoru, tāpēc kredītu piedziņai pieejam ar visaugstāko atbildības sajūtu un profesionalitāti”, teic A. Raciborskis.

Vai parādu iespējams piedzīt arī ārzemēs?

Vai līdzekļus ir iespējams piedzīt arī tad, ja biznesa partneris mīt ārzemēs un rīkojas negodprātīgi? Jā, jo Conventus sadarbojas ar 22 aģentūrām un 184 starptautiskiem aģentiem, turklāt tiek nodrošināta arī lietas administrēšana attiecīgās valsts valodā un pēc šīs valsts jurisdikcijas, kas ievērojami saīsina piedziņas procesa periodu.

Ja esat nonācis līdz šī raksta beigām, pastāv ļoti liela varbūtība, ka arī jums ir aktuāla pilna parādu piedziņa. Šādā gadījumā ienāciet konsultatīvās sabiedrības Conventus.lv mājaslapā, lai iepazītos ar tās sniegtajiem pakalpojumiem tuvāk un nepieciešamības gadījumā pieteiktos vizītei, izvēloties jums ērtāko opciju: aizpildot vietnē esošo pieteikuma anketu, rakstot uz e-pastu vai piezvanot. Nodrošināsim efektīvu un profesionālu risinājumu ikvienai situācijai!

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar Conventus.