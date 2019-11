Prezentēti un pārdošanā nonāk līdz šim mazākie un vieglākie DJI droni

Par pamatu ņemot DJI Mavic sērijas inovācijas, Mavic Mini visas profesionālā līmeņa dronu iespējas apvieno vieglākajā iespējamajā ierīcē. Mavic Mini tas ievieto drošāko dronu kategorijā, kas daudzviet pasaulē, tostarp Latvijā, to izkļauj no esošā regulējuma, kas attiecas uz iepriekšējiem, smagākiem, dronu modeļiem. Katrā ziņā dronu vadītājiem vienmēr ir jāapzina un jāievēro vietējie likumi un regulējums.

Mavic Mini augstās kvalitātes kamera uzņem neatvairāmus kadrus augstā izšķirtspējā, un šķietami nemanāmi drona jaunā DJI Fly lietotne fotogrāfijas un video transformē profesionālas kvalitātes darbos. Tā uzlabotais, stabilais lidojums sniedz plašākas izpētes iespējas, jo Mavic Mini piemīt viens no ilgākajiem lidojuma laikiem. Dronu īpašnieki varēs ļauties savas iztēles lidojumam, izmantojot dažādus papildu piederumus, piemēram, DIY radošo komplektu un 360° propellera sargus drošākam lidojumam.

“Radīt tik vieglu, kompaktu un joprojām jaudīgu dronu kā Mavic Mini bija viens no sarežģītākajiem projektiem, ko jebkad uzņēmies DJI,” sacīja DJI prezidents Rodžers Lū. “Spēt apvienot augstas klases funkcijas vienā plaukstas izmēra dronā ir vairāku gadu darba rezultāts. Mavic Mini ilgais lidojuma laiks, vieglums un augstās izšķirtspējas kamera padara to par DJI ikdienas dronu – un pats galvenais, to ir viegli vadīt, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes.”

Vienkārši pārnēsājams un drošs

Mavic Mini ir vismazākais un vieglākais jebkad radītais DJI drons, un tas ir ideāls radošais rīks ikdienas piedzīvojumiem – gan, lai ieraudzītu savu ikdienas pasauli no jaunas perspektīvas, gan notvertu neticamus skatus izbraucienos un ceļojumos kopā ar draugiem un ģimeni. Mavic Mini tiek pielietota DJI drošības tehnoloģija, tostarp ģeogrāfiskais redzējums, kas palīdz drona vadītājam izvairīties no ierobežotām teritorijām; AeroScope attālinātā identifikācija, kas ļauj monitorēt lidojumus; iebūvēts augstuma ierobežojums; automātiska atgriešanās drona palaišanas vietā situācijās, ja tas zaudē savienojumu ar vadītāju vai sasniedz kritiski zemu baterijas līmeni.

Mavic Mini ir pirmais DJI drons, kas sver mazāk par 250 gramiem, ko aviācijas regulatori visā pasaulē uzskata par drošāko kategoriju dronu lidojumam. Daudzās valstīs, arī Latvijā, droni mazāku svaru nekā 250 grami tiek uzskatīti par pietiekami drošiem. Lai uzzinātu vairāk par to, ko var darīt ar Mavic Mini, jāiepazīstas ar valsts dronu likumiem un noteikumiem, ko var izdarīt www.caa.lv.

Maksimāla lidojuma pieredze

Mavic Mini ir radīts ikvienam. Pat tiem, kuriem šinī jomā nav nekādas pieredzes. Mavic Mini ir viegli vadāms ar specializēto tālvadības pulti. Vieglais dizains un augstās kvalitātes motors nodrošina lidojuma laiku līdz pat 30 minūtēm. WiFi pārraides signāls nodrošina stabilu kontroli pār ierīci un HD tiešraidi drošai un stabilai pieredzei. GPS uztvērēji un lejup vērstie vizuālie sensori uztver pamatu zem Mavic Mini, ļaujot saglabāt precīzu pozīciju, stabilu lidojumu un precīzu nolaišanos gan telpās, gan ārpus tām.

Kvalitatīvs saturs

Mavic Mini ļauj iegūt augstas kvalitātes materiālu, tostarp 2,7K video ar 30 kadriem sekundē, 1080p ar 60 kadriem sekundē un 12 megapikseļu fotogrāfijas, izmantojot 1/2,3 collu sensoru. Trīs asu mehāniskā stiprinājuma sistēma balsta un stabilizē kameru, nodrošinot vienmērīgu un kinematogrāfisku materiālu, kurš būtu piemērots, lai ar to dalītos sociālajos tīklos.

Papildus iespējas iedvesmai

Jaunā DJI Fly lietotne ir intuitīva, atvieglojot lidojuma un satura iegūšanas pieredzi, lai tā iespējas var izbaudīt ikviens Mavic Mini vadītājs. Lietotnē ir iekļautas pamācības, kas jaunajiem pilotiem ļaus apgūt drona vadību, un materiālu rediģēšanas sagataves, kas palīdzēs ļauties radošumam. Jaunie piloti var izvēlēties lidojumu Position (P) režīmā, lai veiktu pamatdarbības, savukārt pieredzējušāki piloti var ļauties plašākam iespēju klāstam Sport (S) režīmā, savukārt satura radītāji var izvēlēties CineSmooth (C) režīmu.

Drona vadītājs var izvēlēties arī vairākus iepriekš ieprogrammētus lidojuma manevrus, kas zināmi kā QuickShots. Nepieciešams tikai pieskarties izvēlētajam režīmam un Mavic Mini automātiski radīs satriecošu saturu:

Roket – Mavic Mini lido tieši augšā, kamēr kamera saglabā skatu uz leju, sekojot izvēlētajam objektam. Iespējams iestatīt augstuma ierobežojumu – 15, 20, 25, 30 vai 35 metri.

– Mavic Mini lido tieši augšā, kamēr kamera saglabā skatu uz leju, sekojot izvēlētajam objektam. Iespējams iestatīt augstuma ierobežojumu – 15, 20, 25, 30 vai 35 metri. Circle – Mavic Mini riņķo ap izvēlēto priekšmetu nemainīgā augstumā un attālumā.

– Mavic Mini riņķo ap izvēlēto priekšmetu nemainīgā augstumā un attālumā. Dronie – Mavic Mini lido atpakaļ un uz augšu, kamerai sekojot objektam. Augstuma ierobežojuma iestatījumi – 15, 20, 25, 30 vai 35 metri.

– Mavic Mini lido atpakaļ un uz augšu, kamerai sekojot objektam. Augstuma ierobežojuma iestatījumi – 15, 20, 25, 30 vai 35 metri. Helix – Mavic Mini lido augšup un attālinās, riņķojot ap izvēlēto objektu. Augstuma ierobežojumi – 15, 20, 25, 30 vai 35 metri.

Ar jaunajiem aksesuāriem – vairāk vietas radošumam

Aizraujoši un unikāli drona aksesuāri ļauj pilotiem izbaudīt Mavic Mini plašāku iespēju klāstu. Izvēles iespējas iekļauj:

360° propellera aizsargi

Uzlādes doks

DIY (dari pats) radošais komplekts, kas ļauj personalizēt savu Mavic Mini ar īpašām uzlīmēm vai uzzīmēt pašam savu zīmējumu

Aizdares adapteris, kas ļauj uz Mavic Mini pievienot mazas rotaļlietas vai mini LED displeju, kas ļauj veidot pielāgotus ziņojumus

DJI Mini soma

Divpusējs uzlādes centrs – iespēja uzlādēt līdz trim Mavic Mini baterijām, un vēl papildus arī savu telefonu

Cena un pieejamība

Jaunajam Mavic Mini iespējams pieteikties jau šobrīd Tet interneta veikalā tet.lv/veikals, lai būtu starp pirmajiem, kas jauno dronu saņems tiklīdz tas būs pieejams tirdzniecībā – no 11. novembra. Mavic Mini cena: no 399 EUR. Papildu informācija par Mavic Mini un tā piederumiem: tet.lv/veikals/dji-mavic-mini.html.

Vairāk informāciju meklē: