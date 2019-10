Kā paradumu maiņa var palīdzēt sasniegt mērķus?

Mērķu sasniegšanai vai nesasniegšanai bieži vien nav nekā kopīga ar gribasspēku, motivāciju vai talantu. Taču tam ir saistība ar izvēlēto sistēmu un spēju mainīt ieradumus.



Ieradums ir uzvedība, kas tiek regulāri atkārtota. Tas ir fiksēts domāšanas un rīcības veids, kas gūts balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Savukārt mērķis ir vēlamais rezultāts, ko cilvēks plāno, paredz un apņemas sasniegt. Daudzi cilvēki cenšas sasniegt mērķus konkrētā laikā, nosakot termiņus.

Kā noteikt mērķus?

Tomēr neskatoties uz to, ka mērķu sasniegšana var kļūt par īstu izaicinājumu un ar apņēmību, visticamāk, vien nepietiks, tomēr ir labi saprast, ko Jūs vēlaties sagaidīt un piedzīvot.



Runājot par mērķu izvirzīšanu, sākotnēji nav jāuztraucas par to iedalīšanu konkrētās kategorijās. Vienkārši pierakstiet visu, ko vēlaties sasniegt nākotnē un nemēģiniet to visu sistematizēt. Veltiet šim uzdevumam pietiekami daudz laika, lai būtu drošs, ka pierakstīts viss svarīgais. Un, ja Jums šķiet, ka esat pārāk aizņemts, lai domātu par to, ko vēlētos piedzīvot vai saņemt nākotnē, padomājiet, cik stundu nedēļā Jūs pavadāt pie televizora, cik laika aizņem īsziņu sūtīšana un sociālo tīklu pārlūkošana? Šis laiks, ko pavadāt, domājot par saviem mērķiem, atmaksāsies daudz lielākā mērā, nekā tas, ko veltāt nenozīmīgām darbībām.



Lai noteikt mērķus būtu vienkāršāk, iedvesmai var noderēt daži jautājumi:



• Ko Jūs vēlaties darīt savā dzīvē?

• Kāda persona Jūs vēlaties būt?

• Kāds ir Jūsu aicinājums?

• Kādas materiālās vērtības Jūs vēlētos savā īpašumā?

• Kam Jūs vēlaties veltīt savu laiku un enerģiju?

• Kāda veida pieredzi vēlaties gūt?

• Kāda ir Jūsu lielākā aizraušanās?

• Par ko Jums visvairāk patīk domāt un sapņot?

• Ja zelta zivtiņa būtu gatava izpildīt vienu Jūsu vēlēšanos, kāda tā būtu?



Pierakstiet visas, pat absurdākās idejas – dzīvē iespējams ir itin viss!



Pēc tam svarīgi mērķus sarindot pēc prioritātes – ir skaidrs, ka visus sasniegt vienlaicīgi diez vai būs iespējams.

Kāpēc ar mērķi nepietiek?

Skaidru mērķu noteikšana ir pirmais solis, tomēr, lai gūtu uzvaru, ar to vien nepietiek. Koncentrējoties tikai uz mērķiem, cilvēki pārāk daudz paļaujas uz pašdisciplīnu, bet neveido vērtīgus ieradumus, kas palīdzēs šos mērķus sasniegt. Šeit ir trīs ar mērķiem saistītas problēmas:



• Mērķi sniedz tikai īslaicīgu apmierinājumu. Piemēram, Jūs esat izvirzījis ambiciozu ilgtermiņa mērķi. Kad to sasniedzat, jūtaties labi, bet laika gaitā zaudējat motivāciju un atkal atgriežaties pie vecajiem, ne tik labajiem ieradumiem;

• Jūs nejūtaties veiksmīgs, ja nesasniedzat mērķi. Piemēram, Jūs esat uzstādījis mērķi ēst veselīgāk un zaudēt svaru vai uzlabot pārdošanas rezultātus savā darba vietā. Kaut arī, iespējams, progress ir jūtams, izvirzīto mērķi Jūs tomēr nesasniedzat. Tā vietā, lai justos labi par progresu, Jūs tomēr nepamet sajūta, ka esat izgāzies;

• Mērķi paļaujas uz pašdisciplīnu un gribasspēku. Piesaistot sevi mērķim, nepieciešama pastāvīga rūpība un gribasspēks. Taču to var būt grūti izturēt, ja dzīvē ir daudz lietu un norišu, uz ko koncentrēties. Tādā gadījumā mērķis sacenšas ar citām dzīves prasībām.

Kādēļ ir tik svarīgi attīstīt labos ieradumus?

Labi ieradumi palīdz ne vien sasniegt, bet pat pārsniegt mērķi. Piemēram, ja esat uzstādījis mērķi zaudēt 20 kilogramu svara vai par 20 % palielināt pārdošanas apjomu, veiksmes novērtējums ir ļoti konkrēts – vai nu Jūs mērķi sasniedzat vai nē. Savukārt, ja Jums ir izveidojies ieradums 30 minūtes dienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un izvēlēties veselīgākus ēdienus vai veikt 10 pārdošanas zvanus dienā, iespējams, Jūs pārsniegsiet savu mērķi, jo esat izstrādājis ikdienas ieradumu, ko paveikt ir vienkārši.



Dažkārt mainīt ieradumus ir daudz vienkāršāk, nekā sasniegt mērķus. Pozitīvie ieradumi arī palīdz uzturēt vajadzīgo motivācijas devu.



Kas nav mazsvarīgi – paradumi ir uz mūžu. Tas nozīmē, ka Jūs neatteiksieties no tiem pat tad, kad mērķis būs sasniegts un pārspēts. Ieradumiem ir liels spēks – tie kontrolē aptuveni 40% no mūsu ikdienas darbībām. Un visu šo darbību kopsumma veido to, kas mēs esam.



Lai piedzīvotu progresu, nav obligāti jāsāk ar vērienīgu ieradumu maiņu. Pietiek ar pavisam mazām pārmaiņām – nelieli ieradumi ir vienkāršāk pārvaldāmi. Kad tie kļūst automātiski, varat ķerties pie lielāku ieradumu maiņas.

Cik ilgs laiks nepieciešams ieraduma izveidošanai?

Plaši izplatīts ir uzskats, ka jauna ieraduma izveidošanai nepieciešama 21 diena. Tomēr dažādos pētījumos minēti atšķirīgi laika periodi, līdz ar to var secināt, ka katram cilvēkam šis laika posms var būt atšķirīgs. Noteikti nozīme ir arī tam, kāda veida ieradums tas ir.

Kā veidojas ieradumi?

Paradumi veidojas no atkārtotām darbībām, domām un sajūtām, kuras laika gaitā tiek pastiprinātas, līdz tās nostabilizējas zemapziņā un kļūst par automātiskām darbībām.

Kādēļ ir tik grūti mainīt sliktos ieradumus?

Ikvienam ir daži slikti ieradumi. Tās ir automātiskas darbības un vairs neprasa, lai Jūs par tām domātu. Vairumā gadījumu vecie, sliktie ieradumi nekad pilnībā neizzūd no zemapziņas – tie vienkārši tiek aizstāti ar citiem ieradumiem.

Stratēģijas, kas var palīdzēt mainīt ieradumus

Izanalizējiet savu slikto ieradumu un saprotiet, kā tas darbojas. Varat pierakstīt katru reizi, kad atkārtojiet slikto darbību. Tas palīdzēs saprast, kuros mirkļos ir lielāks kārdinājums ļauties sliktā paraduma vilinājumam.



Izvirziet nelielus, saprātīgus mērķus. Piemēram, ja vēlaties stabilizēt savu finansiālo situāciju, taču nelāgais ieradums tērēt naudu vairāk, kā nepieciešams, traucē īstenot šo plānu, apņematies ieviest kaut nelielas pārmaiņas, piemēram:



• Sastādiet saprātīgu budžeta plānu, kas atbilst Jūsu reālajām iespējām un darbojas ilgtermiņā;

• Mācieties plānot pirkumus, uz veikalu dodoties ar iepirkumu sarakstu;

• Ja Jums ir kredīts, izmantojiet to kā papildu motivāciju samazināt tēriņus. Padomājiet par to, ko varēsiet atļauties tad, ka kredītsaistības tiks dzēstas



Aizstājiet slikto ieradumu ar labu paradumu. Piemēram, ja pārāk daudz dzerat saldos, gāzētos dzērienus, mēģiniet tos aizstāt ar kādām veselīgākām alternatīvām.



Noteikti sviniet arī mazās uzvaras un veiksmīgus pavērsienus. Ir svarīgi atzīmēt arī nelielo progresu – tas viss palīdzēs veiksmīgāk virzīties uz priekšu.



Esi iecietīgs un pacietīgs – nepārdzīvo, ja viss uzreiz neizdodas, kā cerēts. Uzsākot jaunu ieradumu ieviešanu ir jārēķinās, ka ik pa laikam, visticamāk, atgriezīsies pie vecajiem ieradumiem. Taču paškritika liek zaudēt motivāciju un pat veicina depresiju. Savukārt iecietība pašam pret sevi atraisa lielāku motivāciju un labāku paškontroli.



Atcerieties – Jums nav jābūt ideālam! Un tieši šis ir vēl viens iemesls, kādēļ labāk koncentrēties uz procesu, nevis rezultātu. Soli pa solim mainot ieradumus, būs iespēja novērtēt progresu un saglabāt motivāciju arī ilgtermiņā. Koncentrējoties tikai uz mērķi, ātri vien var zust drosme.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Creamcredit