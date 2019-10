Igors Šamiss (Foto: LETA)

"KVV Liepājas metalurgs" iegādei izveidotais miljonāra Šamisa uzņēmums izslēgts no PVN maksātāju reģistra

Maksātnespējīgās AS "KVV Liepājas metalurgs" iegādei pirms diviem gadiem izveidotais miljonāram Igoram Šamisam piederošais uzņēmums AS "K-1 Liepaja Metallurgical Plant" izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra, liecina "Firmas.lv" informācija.