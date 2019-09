Aizdevumu piešķirs Vācijas valdība un Hesenes federālā zeme, kur bāzēta aviokompānija.

"Šis solis pašreizējos apstākļos ir labākais mūsu klientiem, mūsu biznesa partneriem un mums. Tādējādi mēs varam būt pilnībā neatkarīgi no "Thomas Cook Group" un iegūt lielāku drošību mūsu nākotnei," norāda "Condor".

Šo aizdevumu pirms tā saņemšanas nepieciešams apstiprināt Eiropas Komisijai (EK).

Arī Vācijas ekonomikas ministrs Pēters Altmaiers apstiprinājis, ka valdība nolēmusi piešķirt šo aizdevumu un Berlīne konsultējas ar Briseli par EK apstiprinājumu.

Hesenes finanšu ministrs Tomass Šēfers skaidrojis, ka federālā zeme finansēs pusi aizdevuma, bet centrālā valdība otru pusi.

Tikmēr "Condor" vadītājs Ralfs Tekentrups pavēstīja, ka aviokompānija jau šobrīd ved sarunas ar potenciālajiem pircējiem. Tāpat lidsabiedrība plāno iesniegt lūgumu, lai atdalītu to no "Thomas Cook", tādējādi pasargājot uzņēmumu no iespējamām mātesuzņēmuma prasībām.

"Condor" dibināta 1955.gadā, un gadā pārvadā aptuveni astoņus miljonus pasažieru uz vairāk nekā 100 galamērķiem pasaulē.

Lidsabiedrība lielu savas pastāvēšanas laika daļu piederēja Vācijas nacionālajai aviokompānijai "Lufthansa", taču 2003.gadā kļuva par daļu no "Thomas Cook Group".

Maijā "Lufthansa" izteica piedāvājumu iegādāties "Condor", taču šis darījums tā arī netika realizēts.

Tajā laikā finanšu grūtībās nonākusī "Thomas Cook" cerēja izmantot no lidsabiedrības pārdošanas iegūtos ienākumus, lai finansētu jaunas investīcijas viesnīcās un darbības digitalizācijā.

Šobrīd "Condor" flotē ir vairāk nekā 50 lidmašīnas.

Kā vēstīts, "Thomas Cook", kas ir viens no lielākajiem un vecākajiem tūrisma operatoriem pasaulē, pirmdien paziņoja par bankrotu, nespējot no privātajiem investoriem nodrošināt pēdējā brīža palīdzību, lai novērstu uzņēmuma sabrukumu.

"Thomas Cook" bankrota dēļ pasaulē darbu zaudēs aptuveni 22 000 cilvēku.