VIDEO: pie "Tesla" stūres aizmidzis šoferis triecas ar 100 kilometru stundā lielu ātrumu

Sociālajos tīklos popularitāti ieguvis video, kas sadalījis to skatītājus divu viedokļu frontēs.

Video autors pastāstīja, ka braucis līdzās un sākotnēji redzētajam nav ticējis. Viņš to nofilmējis un mēģinājis ar pīpināšanu pamodināt aizmigušo vadītāju, kura auto triecās ar ātrumu 100 kilometru stundā. "Fox6" ziņo, ka vīrietim nav izdevies viņu izraut no miega.

Vīrietis redzētajam nespēja noticēt - šoferis pie "Tesla" stūres bija aizmidzis, bet auto pārvietojās ar 100 kilometru stundā lielu ātrumu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Video sociālajos tīklos radījis īstu vētru, bet daudzi cilvēki joprojām neuzskata to par ticamu. "Tesla" ir aprīkota ar sistēmu, kas rada skaļu troksni, ja autovadītāja rokas vairāk nekā 30 sekundes nav bijušas uz stūres. Tā iemesla dēļ šoferis nevarēja nepamosties.



Video autors uzstāj uz tā autentiskumu.



Tesla, Inc. ir ASV, Kalifornijā bāzēts uzņēmums, kas projektē, ražo un pārdod elektromobiļus un to piedziņas sastāvdaļas.



Virkne autobūves kompāniju jau tagad piedāvā sistēmas, kas sniedz vadītājam atbalstu, palīdzot noturēties braukšanas joslas centrā vai automātiski uzturot drošu distanci līdz priekšā braucošajam auto. Pagaidām gan vairumā gadījumu automašīnas autopilots ļauj rokas no stūres atlaist vien uz dažām sekundēm, jo elektronikai jāsaprot, ka vadītājs ir gatavs jebkurā brīdī pārņemt kontroli. Taču ir kompānija, kas autopilotā ļauj braukt ilgāku laiku, un tā ir Tesla Motors.