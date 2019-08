"Olainfarm" refinansē saistības un saņem finansējumu attīstības projektiem

“Esam lepni par paveikto un pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu ilgtermiņā! Novērtējam bankas ”BlueOrange” iesaisti, pārņemot uzņēmuma vēsturiskās saistības ar ABLV banku un sniedzot papildu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un modernizācijā. Atbalsts ļaus mums stiprināt uzņēmuma naudas plūsmu, kas veicinās investoru un sadarbības partneru uzticību,” atzīmē Lauris Macijevskis, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Kopējais aizņēmums sasniegs 10,5 miljonus eiro un tā termiņš ir pieci gadi, no tiem nepilni deviņi miljoni tiks novirzīti vēsturisko saistību izpildei, un atlikusī summa tiks ieguldīta uzņēmuma pamatlīdzekļos, kā arī attīstībā – pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Minētais projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

“Esam gandarīti, ka varam sekmēt izaugsmi un nodrošināt atbalstu vienam no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Vietējo uzņēmēju kreditēšana veicina uzņēmumu attīstību, nodrošina darba vietas, sekmē valsts ekonomikas attīstību kopumā, to uzskatām par savu prioritāti,” atzīmē “BlueOrange” galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs.

Saskaņā ar AS “Olainfarm” budžetu, uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2019. gadā tiek plānots 99 milj. eiro apmērā, savukārt konsolidētais apgrozījums – 133 milj. eiro. Saskaņā ar provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2019. gada 7 mēnešos ir sasniegti 58% no 2019. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 57% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.