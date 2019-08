Ar pavēli "steidzami dzēsiet šo bildi!" tviterī pamatīgi izgāžas lētā aviokompānija "easyJet"

Foto: Twitter

"easyJet" avioreisā no Londonas uz Ženēvu kāds pasažieris 6.augustā konstatējis ne tikai lidojuma drošībai neatbilstošu pārkāpumu, bet pat cilvēktiesību pārkāpumu. Metjū Hariss lidojis kopā ar savu līdzcilvēku, kurš nofotografējis apstākļus, kādos lidojumā bija jāsēž vēl vienai "Airbus" pasažierei, proti, sēdeklī bez atzveltnes. Reiss lidoja no Lutonas lidostas Londonā uz Šveici.

Metjū Hariss šo foto publicēja tviterī, paužot savu sašutumu un ietagojot gan aviokompāniju, gan lidostu, kurā nepieņemamā situācija radusies. Pasažieris retoriski vaicāja, vai tiešām kaut kas tāds ir pieņemams, un cik gan droša ir šāda lidošana? Tiesa, sieviete vēlāk tikusi pārvietota uz citu vietu, taču tas nebūtu bijis iespējams, ja reiss būtu lidojis pilnībā pilns, norāda Hariss.

Piemērs, kā nekomunicēt

Neraža ar neeksistējošo sēdekļa aizmuguri nebūtu tik skaļi izskanējusi sociālajos tīklos, ja ne pati kompānija "easyJet" nebūtu par to parūpējusies. Drīz pēc tam, kad Hariss publiskoja attēlu ar kundzi bez aizmugres sēdekļa, kompānija sāka pieprasīt attēlu zibenīgi izdzēst un komunikāciju turpināt svešām acīm slēptā sarunā privātā saziņā. To Hariss atteicās darīt un vēlreiz ietvītoja, ka "paturēsim šo visu publisku". Tikmēr kāds Dans un viņa kolēģis Ross no "easyJet" konta apkalpotājiem turpināja diedelēt, lai fotogrāfija tiek dzēsta. Īsā laikā attēls ar kundzi bez sēdekļa aizmugures guva milzu popularitāti sociālajos tīklos - un lielākoties nevis paša foto dēļ, bet gan "easyJet" neprasmīgās komunikācijas dēļ.