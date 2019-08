"Tallink" jūlijā sasniedz jaunu pasažieru skaita rekordu

2019. gada jūlijā pasažieru skaits ir palielinājies visos kompānijas maršrutos. Turklāt papildus kopējam jaunam pasažieru skaita rekordam kompānija ir sasniegusi jaunu pasažieru skaita rekordu maršrutā Tallina – Stokholma ar 119 398 pasažieriem un maršrutā Rīga – Stokholma ar 97 756 pasažieriem.

2019. gada jūlijā Tallink Grupa arī pārvadājusi tās visu laiku lielāko kravas vienību skaitu, respektīvi, 29 967 kravas vienības, kas ir 1.1.% vairāk nekā 2018. gada jūlijā. Nesasniedzot rekorda skaitu, tomēr vienlaicīgi pieaudzis ir arī pārvadāto transportlīdzekļu skaits – 155 297 transportlīdzekļi, kas ir par 1% vairāk nekā 2019. gada jūlijā.

Tallink Grupas pasažieru statistika liecina, ka kopumā apkalpoti ceļotāji no vairāk nekā 170 pasaules valstīm un reģioniem, tai skaitā ar Tallink kuģiem ceļojuši pasažieri arī no tādām eksotiskām vietām kā, piemēram, Jaunkaledonijas, Gajānas, Lao, Brunejas, Salvadoras, Mongolijas un citām. Lielākais ceļotāju skaits ir no valstīm, kas ir Grupas maršrutu galamērķi – Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas, un vienlaicīgi gadu no gada pieaug arī ceļotāju skaits no Āzijas. Papildu pieaug arī ceļotāju skaits no Eiropas, un eiropiešu vidū lielākais pieaugums vērojams pasažieriem no Vācijas, Itālijas, Francijas un Lielbritānijas.

“Esam smagi strādājuši, lai nodrošinātu jūliju, sezonas karstāko mēnesi, īpaši veiksmīgu. Gada sākumā visiem mūsu kuģiem tika nodrošinātas apkopes un uz tiem veikti uzlabojumi, un, lielu uzmanību vēršot uz klientu apkalpošanas uzlabošanu, esam spējuši piedāvāt lielisku komfortu un pieredzi, ceļojot kopā ar mums. Tas viss mums ir palīdzējis sasniegt rekordaugstu rezultātu,” sacīja Paavo Nõgene, Tallink Grupp valdes priekšsēdētājs.

“Ir lieliski redzēt, ka katru gadu Eiropā, līdzīgi kā pēdējos gados Āzijā, pieaug interese par ceļošanu un kruīza ceļojumiem pa Baltijas jūru un ka mūsu kuģi piesaista ceļotājus gandrīz no katras vietas pasaulē. Karstais sezonas laiks vēl turpinās, un mēs koncentrējamies darbam, lai sasniegtu vēl ievērojamākus rezultātus,” piebilda Paavo Nõgene.

Tallink Grupa

AS Tallink Grupp ir vadošā kuģniecības kompānija pasažieru, transportlīdzekļu un kravas pārvadājumu jomā Baltijas jūras Ziemeļu reģionā. Kompānijas īpašumā ir 14 kuģi, kas kursē ar Tallink un Silja Line zīmolu 7 dažādos maršrutos. AS Tallink Grupp nodrošina darba vietas vairāk nekā 7 400 darbiniekiem Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Krievijā un Vācijā. 2018. gadā ar kompānijas kuģiem ceļoja gandrīz 9.8 miljoni pasažieri, un tā pārvadāja apmēram 385 000 kravas vienību. AS Tallink Grupp akcijas ir kotētas Tallinas biržā un Helsinku biržā.