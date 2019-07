Ražas novākšanas laikā pa Rīgas centru atļaus braukt arī fūrēm

Kravas auto satiksme būs atļauta no 29.jūlija līdz 14.augusta plkst.22, no 19.augusta plkst.12 līdz 20.septembra plkst.20, kā arī no 23.septembra plkst.7 līdz 1.oktobrim.

Satiksme tiks atļauta Akmeņu ielā, posmā no Mūkusalas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavgrīvas ielā, posmā no Raņķa dambja līdz Lidoņu ielai, Jelgavas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Vienības gatvei, Mūkusalas ielā, posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Akmeņu ielai, kā arī Raņķa dambī.

Tāpat Rīgas dome satiksmi ļaus Valguma ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim, Vienības gatvē, posmā no Jelgavas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei, 11.novembra krastmalā, Eksporta ielā, posmā no Muitas ielas līdz Rīgas pasažieru ostai, Krasta ielā, posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai, Uzvaras bulvārī, posmā no Akmens tilta līdz Valguma ielai, kā arī pa Akmens tiltu.