Anna Emīlija Maligina, Valērija Maligina jaunākā meita, 2019. gada 19. jūnijā vērsās tiesā ar prasības pieteikumu par tēva atstātā mantojuma sadali, jo diemžēl ar vecākajām māsām nav iespējama labprātīga vienošanās.

“Diemžēl visi mēģinājumi trim mantiniecēm labprātīgi vienoties par mantojuma sadali līdz šim nav izdevušies. Irina Maligina un Nika Saveļjeva nav gatavas sarunām un rīkojas destruktīvi – tiek meklēti dažādi iemesli, lai izvairītos un tādējādi novilcinātu kapitāla daļu un pārējā mantojuma sadali, kas pasliktina mantojuma stāvokli un situāciju kopumā. Iet tiesisko ceļu un lūgt tiesu sadalīt mantu, redzu, kā vienīgo risinājumu, un tas arī ir mans tiešs pienākums, aktuāls jautājums, lai šobrīd nodrošinātu Annas tiesības arī reāli saņemt tēva mantojumu,” skaidro Signe Baldere-Sildedze.

“Esmu jau vairākkārt publiski paudusi bažas, ka SIA “OLMAFARM”, kas ir lielākais AS “Olainfarm” akcionārs, kapitāla daļas šobrīd varētu tikt atsavinātas par labu Irinas Maliginas un Nikas Saveļjevas izvēlētam pircējam, proti, ar uzņēmumu AS “Recipe Plus” saistītām personām. Prasības pieteikumā norādītos apstākļus tiesa atzina par pietiekamiem, lai par labu Annai Emīlijai Maliginai aizliegtu vecākajām māsām atsavināt SIA “OLMAFARM” kapitāldaļas,” uzsver Signe Baldere-Sildedze, kura pilda ar likumu uzlikto pienākumu, un kā likumiskā pārstāve aizstāv savas 13 gadīgās meitas Annas Emīlijas Maliginas intereses un tiesības mantojuma lietā.

Tiesnese atzīst par pamatotu prasītājas Annas Emīlijas Maliginas viedokli un lūgumu par nepieciešamību nodrošināt prasību, ierakstot Uzņēmumu reģistrā aizlieguma atzīmi attiecībā uz Irinai Maliginai un Nikai Saveļjevai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM” kapitāla daļu atsavināšanu, jo atbildētāju Irinas Maliginas un Nikas Saveļjevas darbību saistībā ar kapitāla daļu atsavināšanu dēļ prasītājai labvēlīga tiesas sprieduma gadījumā sprieduma izpilde varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama.

Anna Emīlija Maligina, lūdzot tiesu nodrošināt prasību bija norādījusi, ka sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta, jo atbildētājas Irina Maligina un Nika Saveļjeva var mēģināt atsavināt kapitāla daļas, un var veikt darbības pārvaldes institūciju locekļu maiņai, rīkojoties pēc saviem ieskatiem, neņemot vērā prasītājas intereses, samazinot SIA “OLMAFARM” mantu, kas vienlaikus samazina arī kapitāla daļu vērtību.

Irina Maligina jau ir mēģinājusi samazināt SIA “OLMAFARM” vērtību, tai piederošās AS “Olainfarm” akcijas ieguldot jaunizveidotā sabiedrībā “Olfchem”. Par šo faktu pēc Annas Emīlijas Maliginas likumiskās pārstāves Signes Balderes-Sildedzes iesnieguma šobrīd ir uzsākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.

Tāpat Irina Maligina un Nika Saveļjeva jau ir atsavinājušas praktiski visus no tēva mantotos nekustamos īpašumus sabiedrībām SIA “Pūcēni” un SIA “Dzīvokļi.lv”, neinformējot par to jaunāko māsu un nepiedāvājot izmantot likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības. Turklāt jaunie īpašnieki veic iegādāto īpašumu maiņas darījumus un cēluši prasības tiesās par kopīpašumu izbeigšanu, lai nepilngadīgo līdzmantinieci izstumtu no šiem īpašumiem, pārdodot tos piespiedu izsolē, kā rezultātā nav iespējams saņemt līdzvērtīgu samaksu par īpašumiem. Tas neatbilst nepilngadīga bērna interesēm, un nav pieļaujams.

SIA “OLMAFARM” ir lielākais AS “Olainfarm” akcionārs (42,56 %), un vienādās daļās pieder Irinai Maliginai, Nikai Saveļjevai un Annai Emīlijai Maliginai.